Jürgen Schloo ist ein Urgestein des Findorffmarkts, bereits als Kind half er am Gemüsestand seines Großvaters aus. (Kuhaupt)

Er ist rund ein Jahr älter als die Bundesrepublik: Mit einer Schlemmer- und Probiermeile, bestückt aus dem Angebot der Markthändler sowie Musik und einigen Spieleaktionen für Kinder, erinnerte der Findorffmarkt am Sonnabend an den 10. August 1948. An diesem Tag standen erstmals einige Händler auf dem zugeschütteten ehemaligen Torfhafen und konnten sich vermutlich nicht vorstellen, damit den Anfang für Bremens größten Wochenmarkt gemacht zu haben. "Man muss es zugeben, der Markt auf dem Domshof fällt hinter dieses Angebot zurück", sagte Bürgermeister Carsten Sieling, der anlässlich des Jubiläums einen Rundgang über den Markt absolvierte.

Von den Marktleuten der ersten Stunde ist heute niemand mehr dabei, aber es gibt Nachfahren, die die Geschäfte übernommen haben. Zu ihnen zählt etwa Jürgen Schloo, der seit rund 40 Jahren hinter seinem Gemüsestand aktiv und damit offiziell der dienstälteste Händler ist. Sein Großvater machte hier 1948 mit Kartoffeln den Anfang und er selbst hat schon als Schuljunge mitgeholfen. "Wenn man das mitrechnet, bin ich seit 50 Jahren hier auf dem Markt."

Hans Peter Schneider, Geschäftsführer des Großmarkts Bremen, eröffnete die Feierlichkeit offiziell und freute sich über den großen Andrang. "Wenn ich das sehe, mache ich mir auch um die kommenden 70 Jahre für diesen Markt keine Sorgen." Für Schneider bieten die Wochenmärkte eine zeitgemäße Lebensmittelversorgung ohne Verpackungsmüll bei hoher Frische und reichlicher Auswahl. "Das wissen die Marktbesucher in Bremen zu schätzen", ist er sich sicher.