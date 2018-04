Restaurant-Inhaber Carlos Martinez Sweeney veranstaltet am 6. April in seiner Tapas-Bar Muchos Más eine Party zugunsten einer spanischen Hilfsorganisation. (Christina Kuhaupt)

Zehn bis 15 Kilometer Schulweg entlang heißer und staubiger Straßen sind für Kinder im Senegal keine Seltenheit. Wenn sie überhaupt am Unterricht teilnehmen. Denn laut Hilfsorganisationen gehen 40 Prozent der senegalesischen Kinder nicht zur Schule. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze, und Kinder sind in dieser Situation stärker gefährdet als Erwachsene. Lange Wege sind Teil ihres Alltags: zur Schule, zur Arbeit, zum Wasserholen oder zum Markt.

Von Bremen aus setzt sich Carlos Martinez Sweeney dafür ein, diese Situation zumindest zu erleichtern – mit Fahrrädern. Damit sollen Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene schneller zur Schule oder zu ihrer Arbeit kommen. Am 6. April will der Inhaber des Muchos Más ein großes Fahrrad von der Decke seiner Tapas-Bar hängen lassen – daran befestigt eine Glocke.

Wer ein Fahrrad spendet, darf einmal kräftig daran läuten und die zehn Sekunden Aufmerksamkeit der Gäste genießen. Knapp 30 neue Fahrräder hat der 26-Jährige schon vorab zusammen bekommen. Sie kommen von Firmen, Vereinen oder Privatpersonen, die Martinez Sweeney bei seinem Vorhaben unterstützen wollen.

Mehr als 2000 Fahrräder seit der Gründung exportiert

Martinez Sweeney setzt sich seit 2016 für die spanische Hilfsorganisation „Bicicletas sin Fronteras“ („Fahrräder ohne Grenzen“) ein. Sie sammelt in Europa Fahrräder, um sie anschließend in die senegalesische Küstenstadt Palmarin oder nach Indien zu bringen. Die Organisation, die von dem Spanier Romà Boule gegründet wurde, konzentriert sich darauf, Kindern Wege zu erleichtern, damit sie „ihre Energie auf lernen, spielen und Kind sein konzentrieren können“.

Mehr als 2000 Fahrräder sind seit der Gründung der Organisation im Jahr 2012 exportiert worden. Normalerweise verbringt Martinez Sweeney den Großteil seines Lebens in seiner Tapas-Bar. Er hat sich vorgenommen zu expandieren und steckt jede freie Minute in seinen Laden. Doch da der 26-Jährige selbst spanische Wurzeln hat, hörte er 2016 über Familienmitglieder und Freunde von der Hilfsorganisation.

„Das Engagement für die Kinder dort gibt dem eigenen Leben noch einmal einen anderen Sinn. Dort merkt man wieder schnell, was Erste-Welt-Probleme sind und dass manche Menschen mit ganz anderen Katastrophen zu kämpfen haben“, sagt er. Martinez Sweeney hat die Organisation vor etwa zwei Jahren bereits nach Palmarin begleitet.

Viele können nicht richtig schwimmen

Auch in diesem Jahr will er mit dem Großteil seiner 14 Mitarbeiter nach Afrika fliegen. Bei seiner ersten Reise hat Martinez Sweeney mit Kindern im Senegal eine Schule gestrichen oder ihnen Fahrradfahren beigebracht – vor allem aber konnte er sie mit seiner Gitarre begeistern. „Einige hätten am liebsten den ganzen Tag zugehört“, sagt er.

Während dieser Reise sammelte der junge Unternehmer aber auch eine weitere Erfahrung, die er vermutlich nie wieder vergessen wird. Als an einem der nahe gelegenen Strände ein kleiner Junge fast ertrank, gelang es Martinez Sweeney, ihn wiederzubeleben. „Das schrecklichste an dieser Erfahrung war eigentlich, dass zwar alle überglücklich waren, aber diese Art von Unfällen dort fast normal sind, weil viele der Kinder und Erwachsenen nicht richtig schwimmen können“, sagt er.

"Wir sind auch offen für weitere Interessierte"

Wer direkt bei der Charity-Party oder vorab ein neues Fahrrad spenden möchte, zahlt dafür 80 Euro. „Man kann sich aber auch zusammentun“, sagt Martinez Sweeney. Darauf spekuliert er für den geplanten Abend in seiner Tapas-Bar vor allem. „Je später der Abend wird, desto mehr Leute tun sich wahrscheinlich zusammen“, hofft auch Bar-Managerin Elvira Garcia Marin, die Martinez Sweeney bei der Organisation des Abends unterstützt. Außerdem beteiligt sich das Restaurant selbst an der Aktion. Je nach Getränk fließen ein Euro oder 50 Cent direkt an „Fahrräder ohne Grenzen“.

Im Juni wollen Martinez Sweeney und sein Team dann zusammen in den Senegal reisen. Wenn alles klappt, kommen zu dieser Zeit auch jene Räder an, für die in Bremen das Geld gesammelt wurde. „Wir sind auch offen für weitere Interessierte. Wer Lust und Zeit hat mitzukommen, ist herzlich eingeladen, uns zu begleiten.“