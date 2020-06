Wie ein Kurzurlaub zwischen Wiesen und Wäldern: Die Teichanlage in Beverstedt bietet viel Platz für ein ungestörtes Naturerlebnis. Mit etwas Glück ist auch das Abendessen gesichert. (Fotos: Anne Werner)

Horst-Heino Köckritz, helle Jeans, Pulli und dunkelblaue Weste, ist gern auf seinem Grundstück unterwegs. Der Chef achtet beim Rundgang persönlich darauf, dass alles sauber ist. Hier und da bleibt er stehen und fischt eine Plastiktüte aus dem Gebüsch oder sammelt ein Papier auf dem Weg ein. „Sie können hier nicht nur angeln, Sie können hier auch Fische fangen“, sagt er und lacht. Den Scherz macht er nicht zum ersten Mal, das sieht man.

Teichwirt Horst-Heino Köckritz.

Köckritz, Jahrgang 1941, ist Teichwirt. Er hebt den Arm und lässt ihn über das Gelände schweifen: „In den ersten drei Teichen schwimmen Forellen und Saiblinge“, sagt er. Im ganz hinten gelegenen Teich sind Fried- und Raubfische unterwegs, Karpfen, Schleien, Brassen, Hechte, Rotaugen, Alande, Zander und Barsche. Zu den Fischen kam er auf Umwegen. Köckritz ist Künstler und war einst Lehrer in Beverstedt, er unterrichtete das Fach Kunst an der dortigen Realschule. Seine Frau Heidrun arbeitete in der Verwaltung. Am 1. April 1971 eröffneten die beiden eine Minigolfbahn mitten in den Wiesen. Um die dortige offene Feuerstelle entstand das Restaurant-Café Rauchkate, in dem noch immer am offenen Feuer gegrillt wird und das heute Tochter Birte und der Schwiegersohn führen. Zum Minigolfparcours kam 1988 die Teichanlage hinzu.

Kinder butschern gern auf der Streuobstwiese hinter dem Restaurant, wo es sich anfühlt wie aus der Zeit gefallen. Linker Hand stehen einige Kästen für Bienenvölker, rechter Hand liegt der letzte Teich des Geländes, der für die Buntfische. Dahinter sind nur noch Wiesen und Wald. Intakte Natur so weit das Auge reicht. Teichwirt Köckritz lässt das Gras auf seinem Grundstück wachsen, für die Insekten, sagt er. Im Herbst sind die Weiden von rund 30 Wildenten bevölkert, die zur Brautschau in Beverstedt einen Zwischenstopp einlegen.

Ein schöner Fang: Ein Hobbyangler aus Bremen zeigt seine soeben geangelte Forelle.

Auf einem der hinteren Teiche hält ein schwarzer Schwan regungslos Wache, während ein Paar nach Forellen angelt. Er soll die Kormorane vertreiben. Denn „die sind die besten Angler“, weiß Köckritz. Der Schwan wird seinen Posten so schnell nicht aufgeben. Er ist aus Kunststoff. Die Angler, Thorsten und Christina, sind zum ersten Mal nach Beverstedt gekommen. Thorsten steht am Wassereinlass zum Teich, dort seien ie meisten Fische, sagt er. Er hält eine Fliegenrute in der Hand. Fliegenfischen ist die Königsdisziplin.

Der Köder, Fliege genannt, ist zum Werfen zu leicht, daher wird das Eigengewicht der Schnur als Wurfgewicht verwendet. Dies verlangt eine besondere Wurftechnik und spezielles Angelgerät. Eine effektive Technik, wie es scheint. Schon vier Forellen haben die beiden aus dem Teich geholt. „Ich halte die Angel in der Hand, seit ich denken kann“, erzählt Thorsten. Sein Großvater hatte einst einen

Fischereibetrieb. Wer angelt, sagt Thorsten, dürfe nicht so zimperlich sein. Man brauche Geduld, Jagdinstinkt und Naturverbundenheit.

Holger Breden und seine Töchter haben eine Forelle geangelt.

Geduldig sind auch Holger Breden und seine Töchter Kimberly und Helena aus Osterholz. Sie stehen auf der anderen Seite des Teiches. Breden war schon als Kind im Angelverein. Seine Töchter sind zum zweiten Mal dabei. Ist das nicht langweilig, wenn man ein paar Stunden am Ufer steht? Wenn was anbeißt, nicht, sagen die Zwillinge.

Eine Forelle haben sie bereits gefangen. Die wird zu Hause ausgenommen und geputzt. Vorerst muss sie aber in der Kühlbox bleiben. Eine Kühlbox mitzubringen, ist Vorschrift bei Köckritz. Weil Fische ein wertvolles Nahrungsmittel sind. Und, wie groß ist der Fisch? Kimberly kramt den Zollstock hervor. „34 Zentimeter.“ „Hä?“, sagt Helena, „zeig mal.“ Sie misst nach. „39 Zentimeter.“ Am Ende sind es genau 37 Zentimeter.

Jetzt zu Corona-Zeiten gibt es besondere Regeln am Teich. Abstand halten, kein Herumlaufen und Wechseln der Teiche. Die Regeln hat Köckritz ganz genau auf seiner Internetseite angelteiche-beverstedt.de hinterlegt.

Wenn es warm ist wie heute, beißen nicht so viele Fische an, erläutert der Teichwirt. Das digitale Thermometer zeigt 26 Grad Celsius an. Gut sichtbar hängt es an einem kleinen Container: das Kassenhäuschen mit Shop und Köckritz’ Kommandozentrale auf 16 Quadratmetern. Außen hängen Pläne vom Gelände, Öffnungszeiten, Teichordnung und Angelregularien. Innen ist alles zu finden, was man zum Angeln von Forellen und Buntfischen braucht: Ruten und Köder, Griffe und Schnüre. Auch Kühlelemente und -taschen sind dort zu haben.

Am Eingang zum Gelände befindet sich auch das Herzstück der Anlage: die Hälterung. Dort werden die lebenden Fische aufbewahrt. „Es ist auch eine zusätzliche Kontrolle, ob der Fisch gesund ist“, sagt Köckritz. Die Fische schwimmen in Frischwasser, das ständig über ein Luftgebläse mit Sauerstoff und aus zwei Brunnen mit Sauerstoff aufbereitetem Frischwasser versorgt wird.

Im Anglershop auf dem Gelände gibt es das nötige Zubehör wie Ruten und Köder.

Die Fische kommen aus Dänemark und von deutschen Züchtern. Sie wiegen zwischen ­

400 Gramm und sieben Kilogramm, wenn

Köckritz sie in die Teiche einlässt. Seine Angler lobten die gute Qualität der Fische, sagt der Chef. Manche kommen von weit her, etwa aus Münster oder Wismar. Und wer am Ende nichts gefangen hat, kann bei Horst-Heino Köckritz frische Fische kaufen.

Thorsten und Christina müssen das nicht. Die beiden haben noch eine kleine Forelle gefangen. Das genügt für heute. Jetzt sitzen sie auf der Terrasse der Rauchkate, um in aller Ruhe einen Kaffee zu trinken.

