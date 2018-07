Oft genügt schon ein Wurf - und schon haben die Fotografen das perfekte Grimassenbild im Kasten wie hier von Whippet Duke. (Ercan Yildirim)

Auf den richtigen Moment warten, auf das Timing vom Hund achten. In der einen Hand hält Ercan Yildirim seine Kamera, während er mit der anderem seinem tierischen Model ein Leckerli zuwirft. Klick. So entstehen die Hunde-Grimassen Fotos, die Yildirim und seine Kollegin Janine de Vries seit einem halben Jahr schießen.

In der Region sind sie damit die ersten. Die Nachfrage ist groß, mittlerweile kommen Kunden aus ganz Deutschland zu ihnen, sagen die Fotografen. Wie jeder Hund ist auch jedes Bild einzigartig: Ob Jack Russell, Dogge, Mops oder Australian Shepherd – Yildirim hatte schon viele Rassen vor der Linse. Wichtig ist, dass der Hund nach dem Futter schnappt, das man ihm zuwirft. Auf den Porträts wirken die Tiere dann oft anders als in Wirklichkeit. „Wir hatten mal eine Rottweiler-Dame, die auf dem Foto aussieht wie ein Welpe“, sagt de Vries. Auf einem anderen Porträt erinnert eine Dogge mit ihrer Grimasse eher an einen Labrador. Der eingefangene Moment ist immer unterschiedlich. Mal ist es der Augenblick, kurz bevor die vom Besitzer mitgebrachten Wurfstücke im Maul landen, ein anderes Mal der Moment kurz danach.

Inspiration durch eine Facebook-Gruppe

Die Inspiration bekamen de Vries und Yildirim durch eine Facebook-Gruppe. Dort wurden Grimassen-Fotos von Hunden geteilt mit dem Wunsch, dass es so etwas auch in Bremen geben müsse. Also versuchten sie sich daran. „Wir hatten drei bis vier Testläufe, bis der entscheidende Tipp von Janine kam und die Fotos auf den Punkt gelangen“, sagt Yildirim. Das Ergebnis wurde veröffentlicht und die Resonanz war sofort da. „Als ob die Bremer darauf gewartet hätten.“

Schäferhund Matrix ahnt nicht, dass gerade ein Portrait von ihm entsteht. (Ercan Yildirim)

Der Trick besteht aus einem Zusammenspiel von fotografischem Geschick, dem richtigen Moment und dem Kontakt zum Tier. „Der Hund muss sich wohlfühlen, das steht bei uns im Vordergrund“, betont de Vries. „Manchmal denke ich, wir machen das nur, um mit ihnen spielen zu können und nicht, um sie zu fotografieren.“ Zeit für einen eigenen Hund haben weder sie noch Yildirim. Beide arbeiten in Vollzeit, die Fotografie läuft nebenberuflich und nimmt fast die ganze Freizeit in Anspruch. „Es fühlt sich aber nicht an wie Arbeit“, sagt Yildirim, der sich schon als Kind für Hunde und Fotografie interessierte. Später arbeitete er bei einer Hundetrainerin, um die Tiere auszuführen. Mit seiner ersten Kamera begann er, die Hunde zu fotografieren und brachte sich dann die Tierfotografie Stück für Stück selbst bei.

Oft ist schon der erste Schuss ein Treffer

Neben Hunden fotografiert der gelernte Mechatroniker auch Menschen. Bei einem Model-Shooting lernte er so Janine de Vries kennen, deren Leidenschaft neben Hunden im Face- und Bodypainting liegt. Außerdem fertigt sie Aquarelle und Zeichnungen von Hund und Mensch an. So ergänzen sich die zwei als Team. Den Hund so abzubilden, wie er ist: Das steht im Vordergrund der Fotos. Das Arbeiten sei mit Hunden schwieriger als mit Menschen, weil diese unberechenbarer seien, sagt de Vries. „Aber Hunde denken nicht und wirken nicht so steif.“ So kommt es wohl auch, dass bei den Grimassen-Shootings manchmal schon der erste Schuss ein Treffer ist. Bis zu 40 Mal drückt Ercan Yildirim auf den Auslöser, dann ist mindestens ein gutes Bild im Kasten. De Vries achtet dabei auf die richtige Position des Tieres, stellt Kameras um oder lenkt Hund und Halter ab.

Fotografieren mit viel Tierliebe: Janine de Vries und Ercan Yildirim. (Christina Kuhaupt)

„Die meiste Zeit geht für das Kennenlernen und Aufwärmen drauf“, sagt Yildirim. Zwischen 15 und 45 Minuten dauert eine Fotosession in dem kleinen Studio in seiner Findorffer Wohnung. „Dann sind die Hunde auch platt und vollgefressen.“ Von Paprika bis Hähnchenfleisch, das noch schnell gebraten werden musste, damit es optimal flog – Yildirim hat schon alles Mögliche an Leckerlis für ein gutes Bild durch die Luft geworfen. Die größte Schwierigkeit liegt darin, das Vertrauen des Tieres zu gewinnen.

Manche Hunde reagieren beim Anblick von Beleuchtung und Equipment ängstlich, manchmal übertragen auch die Besitzer ihre Nervosität auf den Hund. Bislang konnten Yildirim und de Vries aber noch jedes Hund-Halter-Gespann auftauen. Manchmal ist das aber auch gar nicht nötig, wie an dem Tag, als die Fotografen eine Gruppe Möpse als Gäste hatten. Jedes Mal, wenn Yildirim dem Model einen Bissen zuwarf, schnappte einer der anderen Möpse im Hintergrund ebenfalls in die Luft.

Yildirim und de Vries hoffen, irgendwann ganz von der Fotografie leben zu können. Ideen für weitere Projekte haben sie. Auch Grimassen-Shootings mit anderen Tieren kann sich de Vries gut vorstellen.