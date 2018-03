„Moin, Moin“. Ein weißer Stein im Garten trägt die Aufschrift mit dem gemütlichen norddeutschen Willkommensgruß. Und genau so geht es im Hause von Heinz Dieckmann und seiner Frau Ingrid zu: Gemütlich, norddeutsch und herzlich. Der Butterkuchen kommt frisch aus dem Ofen, der Kaffee dampft in den Tassen, das Ehepaar strahlt.

Dieckmann, der seit 60 Jahren auf Amateurbühnen in ganz Norddeutschland up Platt schnackt, seit 1992 beim Turnerbund Uphusen Theater spielt und in seinem Heimatstadtteil Mahndorf ein Urgestein ist, ist vorbereitet. Seinen Werdegang und berufliche Höhepunkte hat er fein säuberlich aufgelistet. Zunächst als Büttenredner und Moderator lebte er sein Talent aus, dann als Leiter und Spieler in der Laienspielgruppe „Kuhkamp“ in Osterholz und anschließend im plattdeutschen Verein Hemelingen, bei dem er pro Jahr bei bis zu 44 Vorstellungen in Bremen und umzu mitwirkte.

Um zu erläutern wie alles begann, hat Dieckmann im persönlichen Fundus gegraben und ein Kasperltheater und eine Kamera aufgestellt. Die kleine Bühne hat Dieckmann für Enkeltochter Sarah gezimmert. Das heute elfjährige Mädchen zog es als Kleinkind jedoch vor, sich selbst auf die Bühne zu schmuggeln, wie ein Foto beweist, das sie auf dem Schoß des Großvaters zeigt.

Doch für Dieckmann gab als achtjähriger Junge eine einfache, aus Apfelsinenkisten gebastelte Kasperlbühne den Anstoß, Menschen zu amüsieren. „Nur eine Person dahinter und so viele Menschen lachen − das fand ich toll“, erzählt der 74-Jährige mit funkelnden Augen. Kurzerhand habe er sich ein Schild mit der Aufschrift „Vorstellung um 15 Uhr“ gebastelt und in den Garten gestellt. Seine Mutter staunte nicht schlecht, als 20 Kinder dem Aufruf folgten und Dieckmann den Entertainer machte. Dieckmann besorgte sich extra Bücher zur Vorbereitung, doch das, was er aus dem Stegreif tat, kam am besten an.

Und so ist es noch heute. Er habe noch gut einen Theaterabend vor Augen, bei dem eine Souffleuse hektisch das Skript hin- und herwälzte und schließlich entnervt zusammenschlug. Improvisieren, Pannen gekonnt überspielen, das Publikum einbeziehen, das sind Dieckmanns Stärken. Da fühlt er sich sicher. Oder wie der Schauspieler es verschmitzt lächelnd ausdrückt: „Da habe ich volles Vertrauen in mich selbst.“

Eigentlich sei er ja schüchtern, behauptet der Mann, der stets mit ausladenden Gesten seine Worte unterstreicht und gerne mal mitten im Satz aufspringt, um mit komplettem Körpereinsatz das Esszimmer zur Bühne macht. „Nein, nein wirklich“, betont Dieckmann. Wenn seine ehemaligen Mitschüler die Vorstellung besuchten, so vor allem, um „den schüchternen Heinz“ in Aktion zu sehen. Die Aufregung vor der Aufführung kann er nicht ablegen. „Wenn die nicht da ist, stimmt auch irgendetwas nicht“, versichert er. Doch sobald der Beifall kommt, ist er in seinem Element.

Seine Stärken damals in der Schule? Dieckmann lacht aus vollem Halse. Dann legt den Kopf schief, streicht sich über den Bart und senkt ein wenig die Stimme: „Da war ich eher schlecht.“ Sein Interesse galt seinem Hobby: Leute zu unterhalten.

Als ihm seine Eltern einen 16 Millimeter Piccolo-Filmprojektor schenkten, lud er seine Klassenkameraden zu Filmnachmittagen ein. Zwei- bis dreiminütige Kurzfilme begeisterten damals wöchentlich 15 bis 20 Kumpels. Mit Plattdeutsch hatten diese Vorführungen wenig zu tun. Seine Eltern, die Mutter arbeitete im Krankenhaus, der Vater als Maschinenbauer, unterhielten sich in Platt, die vier Kinder jedoch sprachen Hochdeutsch. Im Job, bei dem er 25 Jahre lang als Vertreter für Rasenmäher arbeitete und nicht nur mit Firmen in Bremen, sondern auch in Ostfriesland Kontakt hatte, nahm er den Zungenschlag ein wenig an.

Doch den Anstoß, so richtig auf Plattdeutsch loszulegen, gab erst 1965 der damalige Ortsamtsleiter von Osterholz, Heinz Hinners. Er bot der Laienspielgruppe 500 DM, wenn sie es schaffte, auf der Bühne nach norddeutscher Mundart zu schnacken. Sie schaffte es. „Wenn man hier im Norden aufgewachsen ist, lernt man das ganz einfach“, meint Diekmann, dem der Schnack Spaß macht. Vieles lasse sich einfach netter und gemütlicher auf Platt ausdrücken. Nach sechs Jahrzehnten auf der Bühne zählt er mittlerweile weit über 100 Stücke up Platt. Das Geheimnis, wie sich das ausgefüllte Theaterleben mit seinem Privatleben vereinbaren lässt, ist schnell gelüftet. Kurz nachdem er seine Ehefrau Ingrid, mit der er seit fast 50 Jahren verheiratet ist, 1965 kennengelernt hatte, führte er sie beim Theater ein. „Aber ich stehe nicht auf der Bühne, sondern dahinter“, winkt diese sofort ab. Als Maskenbildnerin teilt die gelernte Frisörin die Liebe zum Theater. „Ohne meine Frau“, Dieckmann springt auf und gibt ihr einen Kuss, „geht hier gar nichts.“

Wie lange er noch auf der Bühne stehen wird, vermag er nicht zu sagen. Er halte sich da an seinen persönlichen Leitsatz: „Wenn die Leute fragen: Spielst du noch?, dann spiele ich noch. Wenn sie fragen: Spielst du immer noch?, dann ist es Zeit zum Aufhören.“ Die letzten Stücke waren bereits im Vorverkauf zu 80 Prozent ausverkauft.