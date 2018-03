Am Verkaufsmobil wird an diesem Tag oft gelacht. "Ich habe Spaß an diesem Job" sagt Konni (rechts). "Sonst wäre ich schon längst in Rente gegangen." In spätestens zwei Jahren hört der Cloppenburger auf. (Karsten Maatz)

Das Lenkrad ist mit Isolierband beklebt. Etwa 600.000 Kilometer hat das Verkaufsmobil schon hinter sich. 13 Jahre ist es alt. Am Steuer sitzt Konrad Tewes, alle nennen ihn Konni. „Wenn ich weiterfahren würde, würde ich mir längst einen Neuen kaufen“, sagt er. Doch in spätestens zwei Jahren soll Schluss sein. Dann will der selbstständige Verkaufsfahrer in Rente gehen.

Bis dahin möchte der 65-Jährige seine Routen durch Bremen und das Umland aber noch genießen. Es ist morgens, kurz vor halb zehn. Konni fährt zu seinem ersten Kunden des Tages nach Dreye. Daheim in Cloppenburg hat er sein Verkaufsmobil startklar gemacht, den Wagen eingeräumt.

Der Bäcker hat frische Brötchen ­gebracht. Zu Konnis Sortiment gehören außerdem Wurst, Eier, Geflügel, Kartoffeln und Molkereiprodukte wie ­Joghurts. Je nach Saison bietet er auch Erdbeeren und Spargel an. „Viele Produkte sind von Privatpersonen, die ihre Ware selbst machen“, sagt der 65-Jährige. Auch beim Schlachter kauft er ein.

In Dreye weiß der Kunde an diesem Donnerstagmorgen: Konni kommt. Nicht nur er, sondern die ganze Straße. Im Fahrerhaus hat Konni auf einen Schalter gedrückt. Das ohrenbetäubende Schrillen der Klingel tönt sekundenlang durch die ruhige Ortschaft. Der Kunde schlendert aus seinem Haus. Das Gesprächsthema ist sofort gefunden: ­Werder Bremen.

Konni und der Mann lachen, als sie den Ham­burger SV ansprechen. Mettwurst, Schwarzbrot und Eier gehen über den Tresen. „So, sieh zu, dass dein Wagen heute Abend leer ist“, sagt der Mann zu Konni. Seine ­Antwort: „Sonst sagt meine Frau: ,Du bleibst in der Auffahrt und schläfst im Bus.‘“ Zum Abschluss wird wieder gelacht.

Weiter geht’s für Konni, nach Arsten. Die nächste Kundin wartet schon: Sigrid Kück. Die 68-Jährige kauft seit mehr als zehn Jahren regelmäßig bei ihm ein. „Weil es bequem ist“, erklärt sie. „Wir fahren zwar auch mit dem Auto einkaufen, aber es hat sich so eingebürgert.“ Vornehmlich schwere Produkte wie Kartoffeln und Milch holt sie bei Konni.

Vater von zwei Töchtern

Sie schätzt ihn sehr. „Bei ihm einzukaufen ist einfach persönlich“, sagt sie. „Hier kann man noch ein paar Worte schnacken. Bei Aldi oder Rewe an der Kasse ist das unmöglich. Dann ist es mir auch egal, ob der Artikel 20 Cent teurer ist.“ Vor 22 Jahren hat sich Konni als Verkaufsfahrer selbstständig gemacht. Er ist Vater von zwei Töchtern, 40 und 35.

Seine Frau ist bei einer Zeitung in Cloppenburg angestellt. Eigentlich ist der 65-Jährige gelernter Schlosser. Nach der Ausbildung arbeitete er bis 1991 in Cloppenburg für einen Fahrradhersteller. Auch danach blieb Konni der niedersächsischen Heimat treu. In Garthe suchte eine Firma einen Verkaufsfahrer. Er bewarb sich auf die Stelle und bekam den Job.

1996 hörte Konni auf und machte sich als Verkaufsfahrer selbstständig. Fortan klingelte er an Haustüren, warf Werbezettel in die Briefkästen, um auf sein Verkaufsmobil aufmerksam zu machen. Früher ist er an fünf Tagen die Woche gefahren. Mittlerweile sind es vier, dienstags bis freitags. Konni sagt: „Es sind immer dieselben Strecken, die ich fahre.“

"Die ganzen Jahre ist es echt gut gelaufen"

An diesem Tag führt ihn seine Route weiter nach Strom. Am Freitag geht es von Oberneuland nach Horn. Meldet sich ein Kunde spontan bei ihm, macht er in Einzelfällen auch eine Ausnahme und ändert die Route. „Es muss sich dann auch lohnen. Nicht für die Kunden, die dann nur Eier haben wollen.“ Er blickt zufrieden zurück. „Die ganzen Jahre ist es echt gut gelaufen.“

Bis auf 2002, das Jahr der Euro-Einführung. „Alles wurde teurer. Die Leute gaben weniger Geld aus“, sagt Konni. Auch er zog seine Konsequenzen und grenzte wegen der steigenden Spritpreise seine Routen ein. Ohne seine Stammkunden würde das Geschäft nicht laufen, sagt er. Sie machen fast 95 Prozent seiner Kundschaft aus. Seine älteste Kundin ist 101 Jahre alt, die jüngste 40.

Seine zuverlässigsten Abnehmer? „Das Betreute Wohnen ist das A und O. Wenn ich die nicht hätte, würde ich nicht losfahren. Da habe ich viele Kunden. Das sind zwischen 70 und 80 Prozent.“ Ein solcher Kunde ist Henry Gleich. Der 91-Jährige steht in Arsten mit seinem Rollator am Verkaufsmobil. Konni holt ihm grobe Streichmettwurst aus der Auslage. „Er fährt dir – auf Deutsch gesagt – mit seinem Auto direkt vor die Haustür. Das ist bequem“, sagt Gleich. „Und das, was ich haben möchte, hat er.“

Zwischen 45 und 60 Kunden am Tag

Und auch das Vertrauen seiner Kunden hat Konni. Eine ältere Frau reicht ihm zwei Einkaufstaschen, er schiebt die Ware rein und trägt sie ihr in die Wohnung. Anschließend macht Konni sich wieder auf den Weg. Etwa 50 Kunden werde er an diesem Tag insgesamt haben, sagt er voraus. Im Durchschnitt habe er zwischen 45 und 60. Konni hält mit seinem Verkaufsmobil in einer Siedlung in Hastedt, es ist 12.30 Uhr.

Rolf Wienbeck, 67, und Werner Schuster, 72, stehen am Wagen. Schuster lobt die Produkte des Cloppenburgers. „Er hat mit Abstand die besten Eier.“ Es ist aber nicht nur seine Ware, die ihnen besonders gefällt. „Es ist ein Tante-Emma-Laden auf Rädern, der die Nachbarn zusammenbringt“, sagt Wienbeck. Die beiden Männer reden mit Konni über Fußball. Es geht um Werder, um Abstiegskampf, um Fernsehgelder.

Auch wegen solcher Gespräche möchte der Cloppenburger noch nicht in Rente gehen. Er liebt es, mit seinen Kunden zu sprechen. „Und was man sich hart aufgebaut hat, lässt man so schnell nicht fallen“, nennt er einen weiteren Grund dafür, nicht vorzeitig aufzuhören. Gegen 18.30 Uhr wird er an diesem Tag in Strom seine letzten Kunden haben. Feierabend ist für ihn nicht vor 20 Uhr. Am Freitag geht es weiter. Dann ist Konni wieder auf Tour.