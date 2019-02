Die Wohngeldstelle ringt mit einer hohen Zahl an Anträgen, die sich bereits 2016 mit einer Gesetzesnovelle verdoppelt hatte. (Marks/dpa)

Der Wohngeldstelle in Bremen gelingt es bislang weiterhin nicht, alle Anträge fristgerecht abzuarbeiten. Derzeit besteht laut Jens Tittmann, Sprecher im Bauressort, ein Rückstand von etwa 1500 bis 1700 Fällen. Pro Monat gingen etwa 620 Anträge ein. Die Behörde achte allerdings darauf, dass sich kein Antragssteller Sorgen machen müsse, seine Wohnung wegen eines möglichen Mietrückstands zu verlieren. „Bei Härtefällen wird immer eine Lösung gefunden.“

Ursache für diesen Überhang sei vor allem eine Gesetzesnovelle aus dem Jahr 2016. Sie hat laut Jens Tittmann dazu geführt, dass sich der Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich vergrößert habe. Von 2015 auf 2016 verdoppelte sich ihre Zahl laut der Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken-Fraktion in der Bürgerschaft beinahe – von fast 7700 auf nahezu 13 800. Dabei handele es sich indes nicht um eine bremische, sondern um ein bundesweites Entwicklung, so Jens Tittmann.

Vier neue Stellen bereits ausgeschrieben

Das hohe Aufkommen habe 2017 zu einem höheren Krankenstand geführt. Auch eine neue Software, die nicht von Beginn an störungsfrei funktionierte, habe die Lage zugespitzt. Um der Antragsflut Herr zu werden, seien der Wohngeldstelle zusätzliche Mitarbeiter zugestanden worden – zum einen handele es sich um Poolkräfte der Verwaltung, die dort eingesetzt werden, wo dringend Hilfe gebraucht werde. Zum anderen hätten Mitarbeiter des Finanzressorts ausgeholfen.

„Wir haben die Prozesse überarbeitet und uns mit Verwaltungskräften Aushilfen organisiert, mussten aber feststellen, dass die Fallzahlen zu hoch sind“, sagt Bausenator Joachim Lohse (Grüne). Aus diesem Grund seien vier neue Stellen bereits ausgeschrieben, vier weitere Mitarbeiter seien über Leiharbeitsfirmen engagiert, mit der Option der Übernahme. „Unser Ziel ist es, in der Bearbeitungszeit bis Ende dieses Jahres wieder im Soll zu sein, da die Menschen, die ein Anrecht auf Wohngeld haben, darauf angewiesen sind.“

Zur Entlastung beitragen soll außerdem, dass Anträge in absehbarer Zeit digital gestellt werden können. Die zusätzlichen Mitarbeiter sind nach Jens Tittmanns Angaben auch nötig, um für die nächste Gesetzesnovelle für die Bewilligung und Berechnung von Wohngeld gerüstet zu sein. Sie wird im Januar 2020 in Kraft treten.

Bereits in den Vorjahren hatte es immer wieder Klagen über lange Bearbeitungszeiten in den Wohngeldstellen Bremen und Bremerhaven gegeben. Vor einem Jahr hatte Staatsrat Jens Deutschendorf (Grüne), der sich kürzlich als Staatssekretär nach Hessen verabschiedet hat, von Fortschritten bei der Abarbeitung der Anträge berichtet. Die Zahl der Anträge mit Fristüberschreitungen habe von rund 1500 auf rund 950 reduziert werden können. In Bremerhaven hatten sich bis September vergangenen Jahres 400 Anträge angestaut. Um den Antragsberg in der Urlaubszeit bewältigen zu können, waren die Sprechstunden der Wohngeldstelle für gut zwei Wochen ausgefallen.