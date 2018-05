Stefan Martens: Die Jugendlichen, mit denen wir hier arbeiten, sind schon eine bestimmte Gruppe: Das sind diejenigen, die nicht das Abitur machen, die aber direkt nach der zehnten Klasse auch keinen Ausbildungsplatz bekommen haben. Das sind zum Teil Schüler, denen es an Optionen gefehlt hat. Viele kommen aus Familien, die eher bildungsfern sind und eher weniger Geld haben, aus Familien, in denen sie vielleicht nicht an Dinge wie zum Beispiel Zeitung lesen und Bücher herangeführt werden. Einige Schüler kennen das gar nicht von zuhause. Und zum Elternabend bei einer Klasse von 22 Schülern kommen zum Teil nur fünf Eltern. Die anderen Eltern sehen wir oft gar nicht. Einige Eltern scheinen sich auch nicht mehr zuständig für ihre jugendlichen Kinder zu fühlen. Dabei könnten die Eltern ihnen noch einiges mitgeben, denn oft hapert es bei Grundsätzlichem: Daran, dass man pünktlich kommt und von sich aus erklärt, weshalb man sich verspätet hat. Aber auch daran, dass man Eigenverantwortung für sich und seinen Bildungsweg übernimmt.

Ich habe schon das Gefühl, dass Jugendliche nach zwei Jahren hier bei uns in der Höheren Handelsschule deutlich besser vorbereitet in die Berufswelt entlassen werden, als direkt nach der zenten Klasse. Wir machen hier sehr viel Berufsorientierung und gehen zum Beispiel zu Berufsmessen. Und wenn man dann später nach den zwei Jahren bei uns von einzelnen Schülern erfährt, wo sie einen Ausbildungsplatz gefunden haben, freut man sich natürlich darüber.

Ich glaube schon, dass wir mit mehr Personal und mehr Zeit für die Schüler etwas erreichen könnten. In Finnland zum Beispiel müssen Lehrer weniger Stunden pro Woche unterrichten, verbringen aber insgesamt nicht weniger Zeit an der Schule. Dort gibt es dann mehr Zeit, gemeinsam Unterricht zu entwickeln. Man hätte auch mehr Zeit, sich zu überlegen, wie man gerade mit schwächeren Schülern umgeht. Wir machen hier zum Beispiel auch Sprachförderung, aber ich glaube, das setzt im Grunde zu spät an, das muss viel früher kommen. Wenn ich Rechnungswesen unterrichte, muss ich theoretisch nicht nur darauf achten, dass ich Fachbegriffe erkläre, sondern auch darauf, dass Sätze nicht zu lang oder grammatikalisch kompliziert werden. Das ist derzeit aber oft nur in einem gewissen Rahmen zu leisten, weil ich dafür zum Teil Extra-Unterrichtsmaterialien besorgen oder entwickeln müsste. Vor allem brauchen wir massiv eine bessere Ausstattung bei uns an der Schule: Wir haben bislang weitgehend kein Wlan und nur wenige Räume mit Beamer und Computer. Wir können derzeit vieles, was Teil eines modernen Unterrichts sein sollte, gar nicht machen. Ich würde zum Beispiel gerne Kurzvideos auf Englisch zeigen, aber dafür muss ich mir einen speziellen Raum mit Beamer ertauschen oder zeitaufwändig etwas aufbauen, weil es in den Räumen keine Beamer gibt. Mal eben kurz ein Video zeigen ist so leider nicht möglich.

Zur Person

Stefan Martens

ist Lehrer für berufsbildende Schulen. Der 37-Jährige machte zunächst eine Lehre als Bankkaufmann, studierte Berufsschullehramt in Oldenburg und kam 2008 als Referendar ins Schulzentrum Grenzstraße, wo er inzwischen seit neun Jahren Rechnungswesen und Englisch unterrichtet.