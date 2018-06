Die Kripo Bremen setzt erstmals private Fotos und Videos von Bürgern bei einer Fahndung ein. (dpa)

Erstmals könnten in Bremen private Fotos und Videos von Bürgern zur Festnahme eines Vergewaltigers führen. „Wir haben zahlreiche Hinweise bekommen, die zu sehr konkreten weiteren Ermittlungen führen“, resümiert Kripo-Chef Daniel Heinke den Einsatz eines neuen Hinweisportals, das den Polizeibehörden der Länder vom Bundeskriminalamt zur Verfügung gestellt wird. „Boston Cloud“ oder „Boston-Auswerte-Infrastruktur“ wird dieses Portal genannt. Die Idee dazu geht auf den Bombenanschlag beim Boston-Marathon 2013 in den USA zurück.

Am Himmelfahrtstag ist eine junge Frau in Arbergen von einem Unbekannten vergewaltigt worden. Der Mann hatte sie zunächst in einem bekannten Ausflugslokal mit eindeutigen Angeboten angesprochen, die die 23-Jährige jedoch entschieden ablehnte. Später fing der Verbrecher die Frau ab und vergewaltigte sie auf dem Hinterhof einer nahegelegenen Sportstätte.

Etliche Bürger sind dem Aufruf gefolgt

Bremens Bürger wurden nun dazu aufgerufen, unter der Internetadresse hb.hinweisportal.de Bilder und Filme hochzuladen, die sie am entsprechenden Tag im Bereich des Tatortes aufgenommen hatten. „Eine belebte Ausflugsgaststätte, dazu der Feiertag – da war damit zu rechnen, dass eine Vielzahl von Personen Fotos oder Filme mit ihren Smartphones gemacht hatten“, erklärt Heinke den Grundgedanken dieses Ermittlungsansatzes.

Mehr zum Thema Nach Vergewaltigung in Arbergen Polizei Bremen sucht mit Onlineportal nach Hinweisen Im Fall der Vergewaltigung einer 23 Jahre alten Frau an der Arberger Heerstraße in Bremen startet ... mehr »

Etliche Bürger seien dem Aufruf gefolgt. „Wir haben uns deren Bilder dann sehr genau daraufhin angeschaut, ob wir Personen entdecken, die zu der Täterbeschreibung passen, und das war tatsächlich der Fall“, sagt Heinke. Aus ermittlungstaktischen Gründen will er aber keine weiteren Details nennen.

2013 gab es in den USA erstmals einen solchen Aufruf. Anlass dafür war der Anschlag auf den Boston-Marathon. Die Polizei bat damals die Zuschauer um ihre privaten Aufnahmen von dem Sportereignis und dem Attentat. Allerdings, so Heinke, seien die amerikanischen Kollegen anschließend in der Flut von Hinweisen regelrecht abgesoffen. Daraufhin sei in den USA, aber auch in zahlreichen anderen Ländern überlegt worden, wie man in ähnlichen Fällen besser mit den riesigen Datenmengen umgehen könnte. In Deutschland wurde dafür eine entsprechende Software im BKA entwickelt.

Entscheidende Hinweise durch Videos oder Fotos

Zum einen nutzt das Bundeskriminalamt dieses Portal selbst. „Im Idealfall bekommt man über die Handyvideos oder Fotos den entscheidenden Hinweis, der zum Täter oder zu einem Komplizen führt“, erklärt hierzu eine Sprecherin des BKA. Darüber hinaus könnten die Aufnahmen aber auch mit den Beobachtungen von Augenzeugen und bisher vorliegenden Hinweisen abgeglichen und dadurch weitere Informationen zum Tatgeschehen erlangt werden. Nach dem Attentat von Anis Amris auf den Berliner Weihnachtsmarkt seien zum Beispiel 600 Hinweise mit 1000 Bilddateien und 200 Videodateien eingegangen.

Zum anderen stellt das BKA als der zentrale IT-Dienstleister für die Polizeien des Bundes und der Länder das Hinweisportal aber auch den Kollegen in den Bundesländern zur Verfügung. Bremen hat davon jetzt erstmals Gebrauch gemacht. Über die genannte Adresse im Internet landet der Bürger auf einer Seite der Bremer Polizei, auf der ein Button mit „Hinweis geben“ zu finden ist. Über diesen Button kommt er zum eigentlichen Hinweisportal. Hier können Foto- und Videodateien per Drag & Drop abgelegt werden. Außerdem gibt es ein Feld für ergänzende textliche Hinweise.

Kripo-Chef Daniel Heinke geht neue Wege. (Frank Thomas Koch)

Auch nach Angaben zur Person und Erreichbarkeit wird gefragt. „Natürlich hätten wir gerne die Möglichkeit, für eventuelle Rückfragen mit dem Hinweisgeber in Kontakt zu treten“, erläutert Daniel Heinke. Ausgefüllt werden müssen diese Felder allerdings nicht. „Alle Hinweise können selbstverständlich auch anonym hochgeladen werden.“

Erfreuliche Beteiligung

Wesentlicher Bestandteil der Software ist deshalb, dass die Daten nicht zum Absender zurückverfolgt werden können, betont Heinke. „Das war eine Vorgabe der Datenschützer.“ Man habe deshalb vor dem ersten Einsatz schon frühzeitig Kontakt mit der Bremer Landesbeauftragten für Datenschutz, Imke Sommer, aufgenommen. Was diese bestätigt. Die Datenschutzvorgaben würden bei der Boston-Auswerte-Infrastruktur eingehalten, sagt Sommer. „Das ist in Ordnung. Da wird nichts getrackt.“

Und auch, wenn die Beteiligung der Bürger beim ersten Einsatz der BKA-Software sehr erfreulich ausgefallen sei, werde sie jetzt nicht zum Dauerinstrument, ergänzt Heinke. „Wir werden sie nur da einsetzen, wo es passt, und auch nur bei schweren Delikten.“ Das Portal zu der Vergewaltigung in Arbergen ist inzwischen wieder abgeschaltet. „Wir haben eine Vielzahl von Ermittlungsansätzen generiert, jetzt folgt die übliche mühsame Fußarbeit.“

Auch in Niedersachsen soll das Hinweisportal bei Bedarf freigeschaltet werden, sagt Hans Gehrmann, Pressereferent im Innenministerium. „Einen konkreten Anwendungsfall hat es bei uns bislang aber noch nicht gegeben.“