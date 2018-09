Die sichergestellte Softairwaffe der Verdächtigen (Polizei Bremen)

Eine Gruppe junger Menschen hat am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr in der Straße Am Dobben im Bremer Viertel mit einem Softair-Sturmgewehr auf Passanten und vorbeifahrende Autos geschossen. Das meldete jetzt die Polizei Bremen. Verletzt wurde augenscheinlich dabei niemand. Die Polizei musste mit einem großen Aufgebot anrücken, da im ersten Moment nicht sicher war, inwiefern es sich um eine echte Waffe handelte. Dadurch wurde auch von Seiten der Polizei der Schusswaffengebrauch angedroht.

In der Wohnung wurden dann vier Verdächtige im Alter von 15 bis 29 Jahren festgenommen. Neben Softairwaffen und der Munition wurden auch Drogen und "entsprechendes Zubehör" sichergestellt, wie es in der Mitteilung heißt. Ermittelt wird jetzt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ob die Verdächtigen die Kosten für den Einsatz übernehmen müssen, wird ebenfalls geprüft, wie die Polizei mitteilte. (hee)