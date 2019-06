Bremen-Woltmershausen, Hermann-Ritter-Straße: die langgestreckte Fabrikhallenfront der Martin Brinkmann AG, die hier in großen Mengen Zigaretten und Rauchtabak produzierte.

Dietrich Bartsch kennt das Innenleben der Martin Brinkmann AG in- und auswendig. 38 Jahre lang hat er bis zur Frühverrentung 1998 bei der Tabak- und Zigarettenfabrik in Bremen-Woltmershausen gearbeitet – in ganz unterschiedlichen Positionen und zuletzt in der Abteilung Rohtabak. „Es war eine schöne und spannende Zeit bei einem sehr sozialen Arbeitgeber“, sagt Bartsch.

Das Werksareal an der heutigen Hermann-Ritter-Straße, die anlässlich des 150-jährigen Firmenbestehens 1963 den Namen des langjährigen Firmenlenkers erhielt, war in drei Produktionsbereiche unterteilt: Zigarettenfabrik, Rauchtabakfabrik und Kartonagenfabrik mit Druckerei. Hinzu kamen das Kesselhaus mit hohem Schornstein sowie Lagerhallen und große Speicher für bis zu 35 Millionen Kilogramm Rohtabak aus aller Herren Länder. Die Verwaltung befand sich am Firmensitz in der Dötlinger Straße, nur wenige Gehminuten entfernt.

Wollte die Firma neue Mitarbeiter einstellen, versprach sie in Zeitungsanzeigen „saubere Arbeit, gute Bezahlung und viele Extras“. Keine hohlen Phrasen. „Als Arbeitgeber war Brinkmann sehr beliebt, denn es wurde sehr gut gezahlt, und daneben gab noch einige Extras“, bestätigt Bartsch, der zeitweise dem Betriebsrat des Unternehmens angehörte. Extras wie 600 Zigaretten, also drei Stangen, pro Monat als Zugabe zum Lohn erfreuten die Beschäftigten. Eine großzügige betriebliche Altersversorgung sowie üppige Jubiläumsgaben gehörten zum Standard.

Bereits 1959 wurde bei Brinkmann die 40-Stunden-Woche eingeführt. Ein eigener Werksarzt und sechs Schwestern kümmerten sich um die Gesundheit der Belegschaft. Ab Mitte der 70er-Jahre stand neben diversen Sportanlagen sogar ein firmeneigenes Hallenbad zur Verfügung, das die Mitarbeiter und auch deren Familien nutzen durften.

Das Unternehmen konnte es sich leisten, großzügig zu sein, denn mit Zigaretten sowie Feinschnitt- und Pfeifentabaken wurde „lange Zeit klotzig verdient“, sagt Bartsch. Als sich noch niemand Gedanken über die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens machte, stieg an der Weser die Tabakindustrie zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor auf. Aus kleinen Anfängen entstand ein weltweit operierendes Großunternehmen mit mehreren Tausend Beschäftigten.

Der enorme Aufschwung begann, als Hermann Ritter im Jahr 1900 die Firma mit damals 80 Mitarbeitern übernahm. Nachdem 1931 die Tabakherstellung durch eine Zigarettenfabrik in Bremen-Hemelingen erweitert worden war, wuchs die Belegschaft schnell. 1939 waren es fast 6000 Beschäftigte. In den Kriegsjahren wurde mit Hochdruck weiterproduziert: 1942 beispielsweise waren es 55,8 Milliarden Zigaretten und 27,1 Millionen Kilogramm Rauchtabak.

Der Zweite Weltkrieg ging an der Firma nicht spurlos vorbei, doch die beschädigten Fabrikanlagen in Woltmershausen konnten relativ schnell wieder aufgebaut werden. Mitten in dieser Entwicklung übernahm nach dem Tode seines Vaters Hermann der junge Wolfgang Ritter die Leitung des Unternehmens. Dem Wiederaufbau und Ausbau 1947 bis 1950 folgte eine stetige Ausdehnung des Einflussbereichs durch Lizenzverträge und Übernahmen. 1957 wurde erstmals ein Teil der Zigarettenfabrikation nach Berlin verlegt. Später wanderten aufgrund von lukrativen Berlin-Subventionen immer größere Betriebsteile ab – der Anfang vom Ende des Bremer Großunternehmens.

Hießen die ersten, vornehmlich mit Orienttabaken produzierten Zigarettenmarken „Fatima“, „Llloyd“ und „Alva“, so setzte sich nach dem Krieg die Mischung „American Blend“ immer mehr durch. Wolfgang Ritter hatte den richtigen Riecher und brachte ab 1949 die Zigarettenmarke „Texas“ in der neuen Geschmacksrichtung auf den Markt. Sie fand reißenden Absatz. Noch erfolgreicher war ab 1956 die Markteinführung der „Lux Filter“. Sie brachte es rasch auf einen Marktanteil von 40 Prozent in Norddeutschland.

1960 setzte Firmenchef Wolfgang Ritter auf die Marke „Peer Export“ in einer neuen 20er-Großpackung für 1,75 Mark. Der Clou: In der Automatenpackung zu zwei Mark gab es in der Packung 25 Pfennig in Münzen zurück. Das kam bei den Käufern hervorragend an. In kurzer Zeit explodierte der Absatz von „Peer Export“ auf 250 Millionen Stück pro Monat.

Beim Feinschnitt zum Selbstdrehen von Zigaretten gelang Brinkmann ab 1958 mit der Marke „Schwarzer Krauser“ ein Renner. Die Produktion von Zigarren lohnte sich für Brinkmann nicht mehr, sie wurde im selben Jahr eingestellt. Beim Pfeifentabak setzte die Marke „Lincoln Cavendish“ wirtschaftlich ein Glanzlicht. „Lincoln“ und die lange Zeit bei Brinkmann gepflegte Marke „Stanwell“ haben in diversen Varianten immer noch eine treue Kundschaft.

Blendendes Jubiläumsjahr

Die Zigarettenmarke „Lord Extra“ mit dem Prädikat „nikotinarm im Rauch“ traf ab 1962 den Massengeschmack der Raucher und stieg zur führenden Leichtzigarette auf. Im Jahr des 150-jährigen Bestehens 1963 stand die Martin Brinkmann AG besser denn je da und erreichte erstmals einen Gesamtumsatz von gut einer Milliarde D-Mark (umgerechnet gut 510 Millionen Euro).

Die Mischung macht's: Das war die Devise in der Zigaretten- und Rauchtabakproduktion. Oft wurden mehr als 20 Tabaksorten aus verschiedenen Kontinenten der Erde für jede Marke zusammengestellt. Das Proberauchen war in der Firma Pflichtprogramm, um die Geschmackskompositionen zu überprüfen. In den weltweit verstreuten Tabakanbaugebieten steuerten Brinkmann-Spezialisten vor Ort den Einkauf. Die riesigen Speicher auf dem Fabrikgelände nahmen Vorräte der verschiedenen Sorten für mindestens eine Jahresproduktion auf. Es konnte immer mal wieder vorkommen, dass Mutter Natur den Brinkmännern einen Strich durch die Rechnung machte und den Tabak auf den Feldern verdorren ließ. Deshalb war eine umfangreiche Vorratshaltung wichtig.

Ende 1965 beteiligte sich der Industrielle Anton Rupert aus Südafrika, Chef der internationalen Rupert-Rembrandt-Gruppe, auf Wunsch von Wolfgang Ritter an Brinkmann. Ritter wollte das bisherige Familienunternehmen für weitere Expansionen wappnen. 1968 zog sich der 63-jährige Brinkmann-Chef aus den aktiven Geschäften zurück und wechselte in den Aufsichtsrat. Er starb 1993 in seiner Wahlheimat, der Schweiz. Anton Rupert übernahm 1972 die restlichen Anteile und gliederte Brinkmann in die Holding Rothmans International, London, ein. Zu dieser Zeit waren knapp 5000 Männer und Frauen bei Brinkmann an den verschiedenen Standorten beschäftigt, der Jahresumsatz war auf über zwei Milliarden D-Mark (gut eine Milliarde Euro) hochgeschossen.

Offenbar ruhten sich dann die Firmenlenker auf den Erfolgen zu lange aus. Gegen Ende der 1970er-Jahre rächte sich, dass sie den Anschluss an den geänderten Verbrauchergeschmack verpasst hatten. Kräftige „Full Flavour“-Zigaretten vom Typ Marlboro oder Camel waren nun stärker gefragt und nicht mehr so sehr die leichten aus Bremen. Brinkmann musste Federn lassen und hatte schließlich unter den Spitzenmarken nur noch die „Lord Extra“ aufzubieten, die in der bundesdeutschen Zigaretten-Hitliste auf Platz vier lag. „Lux Filter“ und „Peer Export“ belegten den zwölften und 15. Platz.

Im Sommer 1984 der Schock: Rund 1000 Brinkmann-Mitarbeiter in Bremen verloren ihren Job, weil ein beträchtlicher Teil der Firma nach Berlin verlagert wurde. Hohe staatliche Prämien für Unternehmen, die sich in Berlin niederließen, lösten den Umzug aus. Mit den Einnahmen aus den Berlin-Subventionen wollte die Brinkmann-Führung die Unternehmensbilanz wieder aufbessern. Denn seit 1980 war der Marktanteil bei den Zigaretten von 18 auf etwa 13 Prozent geschrumpft. Die Brinkmann-Chefetage errechnete, dass die Produktion der „Lord Extra“ in Berlin dem Unternehmen innerhalb von vier Jahren etwa 27 Millionen D-Mark (knapp 14 Millionen Euro) erspare.

Der Grund: Einkommen- und Körperschaftsteuer lagen in West-Berlin 30 und 22,5 Prozent niedriger als im Bundesgebiet, die Gewerbesteuer war um etwa 40 Prozent günstiger. Besonders lukrativ war, dass nach dem Berlin-Förderungsgesetz Berliner Unternehmen und ihre westdeutschen Abnehmer die Umsatzsteuer kürzen konnten. Allein 1982 summierten sich die Beträge, die alle Tabakhersteller und -händler durch die Subventionen einsparten, auf mehr als 200 Millionen D-Mark (rund 102 Millionen Euro). Zwar wurden dadurch neue Jobs in Berlin geschaffen, aber andere gingen dafür im Bundesgebiet verloren. Die Arbeitsplatz-Gesamtbilanz war letztlich negativ, weil die Zigarettenmanager den Umzug nach Berlin auch für Rationalisierungen nutzten. Bei Brinkmann wurden nach Angaben von Branchenkennern aus 1000 Bremer Arbeitsplätzen nicht viel mehr als 100 in Berlin.

Der von Mehrheitsaktionär Anton Rupert als Chef an die Weser geschickte Amerikaner Henry M. Giudice, ein ehemaliger Geheimdienstler, profilierte sich weniger mit Einfällen für neue Zigarettenmarken oder zukunftsweisende Innovationen, sondern vielmehr als Sparkommissar. So schloss er die Firmenniederlassung in Hamburg, die sich lange Zeit um den Verkaufserfolg der Produkte verdient gemacht hatte, straffte rigoros die Verkaufsorganisation und setzte die Verlagerung der „Lord“-Produktion nach Berlin durch. Giudices Nachfolger Theo van Gorkom verlagerte auch die anderen Marken nach Berlin. Nur noch Exportzigaretten und Feinschnitt-Tabake sollten bis 1987 an der Weser hergestellt werden. Bremen blieb vorübergehend noch zuständig für Rohtabakeinkauf und -einlagerung, Forschung und Entwicklung, Kartonagen sowie Verwaltung. Doch auch mit diesen Abteilungen ging es rapide bergab. In Berlin war ebenfalls bald Schluss mit der von Bremen abgezogenen Zigarettenproduktion. Mitte der 90er-Jahre wurde sie von Berlin in die Niederlande verlegt. Die Feinschnitt-Produktion war schon früher im holländischen Zevenaar gelandet.

Rothmanns wurde 1999 mit dem Konzern British American Tobacco (BAT) fusioniert, so wurde auch Brinkmann zum Teil von BAT. Als 2013 die Brinkmann Tabakfabriken GmbH das 200-jährige Bestehen feierte, war in Bremen nur noch wenig von den früheren Glanzzeiten übrig. Immerhin kann dank der Übernahme der Filterhülsenfertigung durch die Firma Gizeh die Geschichte in kleinerer Dimension weitergeschrieben werden, nachdem 2011 die komplette Schließung des Werkes in Bremen zum Jahresende 2014 gedroht hatte. Doch dann kam die Rettung für den Firmennamen Brinkmann: Im März 2013 übernahm ihn die Mignot & De Block-Gruppe mit Gizeh für die heutige Filterhülsenfertigung in Bremen-Hemelingen.