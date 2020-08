Die Bremer Polizei hat am Donnerstag bei mehreren Kontrollen unter anderem Verstöße gegen Tempolimits und das Infektionsschutzgesetz festgestellt. (Symbolfoto). (Björn Hake)

Die Polizei hat am Donnerstagabend bei Kontrollen an der Schlachte und rund um den Bremer Hauptbahnhof zahlreiche Verstöße unter anderem gegen Tempolimits und die Corona-Verordnung festgestellt.

Ab 17.45 Uhr führten Einsatzkräfte Geschwindigkeitsmessungen auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke und in der Martinistraße durch. Bei 31 kontrollierten Fahrzeugen wurden neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, heißt es im Bericht der Beamten. „Trauriger Spitzenreiter“, so die Polizei, war ein Fahrzeugführer, der mit 107 Stundenkilometern auf der Martinistraße unterwegs war. Außerdem gab es diverse Verstöße gegen die Gurtpflicht und das Handy-Verbot am Steuer, zwei Fahrten bei Rotlicht sowie fehlende Erste-Hilfe-Kästen.

Bis etwa Mitternacht zeigten Polizisten eine verstärkte Präsenz im Bereich der Gastronomie sowie an der Teerhofbrücke und in der Straße Fangturm. Dabei wurden 29 Personen kontrolliert. Ergebnis: Zwei Strafanzeigen wegen Drogendelikten, sechs Platzverweise, ein sichergestelltes Messer. Die Einsatzbeamten schrieben insgesamt zudem 19 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Parkverstößen, fehlender Umweltplaketten und dem Befahren von Fußgängerzonen.

Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte 13 Fahrradfahrer. Acht hatten keine ausreichende oder gar keine Beleuchtung an ihrem Drahtesel.

Auch im Bereich Hauptbahnhof waren am Dienstagabend in der Zeit von 18 bis 22.30 Uhr verstärkt Polizisten im Einsatz. „Zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Kriminalität“, wie es offiziell heißt. Unterstützt wurden sie dabei von Kollegen der Bundespolizei und des Bremer Ordnungsamtes. In der Straße „An der Weide“ hielten sich 20 Personen in einer Gaststätte auf, für die es keine gültige Betriebsgenehmigung gibt, wie die Beamten feststellten. Zudem wurden erhebliche Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt sowie Drogen gefunden. Der weitere Betrieb der Gaststätte wurde untersagt.

In Findorff gab es zeitgleich eine behördenübergreifende Kontrolle zweier Shisha-Bars. Dabei wurden unter anderem Steuerverstöße, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, gegen das Nicht-Raucher-Schutzgesetz sowie diverse Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt, ist dem Bericht der Polizei zu entnehmen.