Im digitalen Alltag sind Apps ein ständiger Begleiter. Rund oder quadratisch liegen die Anwendungen auf dem Smartphone- oder Tablet-Bildschirm. Ob Kurznachrichtendienst, Informationen zum Wetter oder das soziale Netzwerk – es gibt für alles eine App. Android-Nutzer haben schon länger die Möglichkeit, neben Apps noch weitere Mini-Anwendungen auf ihren Smartphones und Tablets zu installieren: die Widgets. Mit dem neusten Update von iOS können nun auch Apple-Nutzer die Bildschirme ihrer mobilen Geräte mithilfe unterschiedlicher Programm-Kacheln ihren Wünschen entsprechend anpassen.

Widget ist ein Kofferwort, zusammengesetzt aus den Begriffen „Windows“ (zu Deutsch: Fenster) und „Gadget“ (technische Spielerei). Apps sind wie Programme auf einem herkömmlichen Computer: Smartphone-Besitzer müssen sie erst öffnen, um ihre Funktionen nutzen zu können. Widgets ziehen Informationen aus den einzelnen Apps und sind eine Ergänzung zu ihnen.

Zwei Beispiele: Öffnet man eine Wetter-App, bekommt man den aktuellen Wetterbericht angezeigt oder man kann Wettervorhersagen für bestimmte Orte suchen. Hat ein Nutzer aber ein Wetter-Widget auf seinem Bildschirm platziert, holt sich die Anwendung die Informationen selbst und zeigt sie direkt an – die App muss dafür nicht geöffnet werden. Die Kachel aktualisiert sich regelmäßig selbst, sodass Nutzer auf dem neuesten Stand bleiben. Mit dem Widget zur Kalender-App sieht man stets anstehende Termine, ohne auf die App klicken zu müssen.

Wetter-, Uhr-, und Kalender-Widgets sind die Klassiker unter den Mini-Anwendungen. Hier gibt es unterschiedliche Anbieter, die sich vor allem in ihrem Design unterschieden. Welche Widgets sind sonst noch verfügbar? Nachrichtenseiten, Suchmaschinen-Anbieter, Notizen, Batteriestatus oder Einkaufszettel – für viele Apps gibt es auch Widgets. Einfach mal danach suchen.

Um Apps und Widgets zu installieren und den richtigen Platz für sie auf den einzelnen Seiten zu finden, braucht es ein wenig Übung und Geduld. Und so funktioniert es:

Für Android und iOS

Für Android-Nutzer gibt es schon lange die Möglichkeit, die Start- und Sperrbildschirme ihrer Smartphones und Tablets mit Widgets zu personalisieren. Unter dem aktuellen Android 10 lassen sie sich wie folgt einrichten: Im ersten Schritt lange auf eine freie Fläche auf dem Bildschirm drücken, auf der sich keine Apps oder Widgets befinden. Anschließend zeigt das Smartphone verschiedene Optionen am unteren Bildschirmrand an. Über das Widget-Symbol gelangen Nutzer zu einer Suchfunktion. Manche Widgets gibt es in verschiedenen Ausführungen, aus denen ausgewählt werden kann. Anschließend das gewünschte Widget gedrückt halten – es erscheinen Bilder der Startbildschirme. Daraufhin kann das Widget an die gewünschte Position gezogen und losgelassen werden. Fertig!

Anschließend können Nutzer die Größe des Widgets anpassen. Dazu das Widget auf dem Startbildschirm gedrückt halten und dann loslassen. Wenn es möglich ist, das Widget zu verkleinern oder zu vergrößern, erscheint ein gepunkteter Rahmen. An den Punkten ziehen, um die Größe des Widgets zu ändern. Anschließend auf eine Stelle außerhalb des Widgets tippen. Je nach Widget können auch noch weitere Einstellungen vorgenommen werden. So kann bei der Wetter-Anwendung zum Beispiel der Standort ausgewählt werden, den das Widget anzeigen soll.

Zum Verschieben berühren Nutzer das Widget erneut und ziehen es. Wieder zeigt das Smartphone Bilder der Startbildschirme an. Das Widget an die gewünschte Stelle setzen – loslassen.

So praktisch Widgets auch sind, manchmal möchte man sie auch wieder loswerden. Manche Widgets sind nicht mehr aktuell, andere benötigen zu viel Platz oder sind zu intensiv in der Datennutzung. Um es zu löschen, Widget gedrückt halten und nach oben auf „Entfernen“ oder „Deinstallieren“ ziehen. Anschließend loslassen. Beim Entfernen eines Widgets wird es lediglich vom Startbildschirm entfernt. Die Deinstallation hingegen löscht die Anwendung vom Gerät.

Mit iOS und iPadOS 14 sind Widgets nun auch endgültig bei Apple angekommen. Bisher bot das Betriebssystem Widgets nur gesammelt auf der Heute-Ansicht an. Diese erscheint, wenn man den Home-Bildschirm weiter nach links blättert. Mit dem Update können Nutzer ihren Bildschirm jetzt frei mit Widgets gestalten.

Und so geht's: Den Finger auf eine beliebige Stelle des Bildschirms legen, bis die Apps zu wackeln beginnen oder die Funktion „Home-Bildschirm bearbeiten“ auswählen. Dann das Plus-Zeichen am oberen Bildschirmrand antippen. Anschließend ein Widget auswählen, eine von drei unterschiedlichen Größen festlegen und über „Widget hinzufügen“ bestätigen. Um das Widget neu zu positionieren, kann es an eine andere Stelle gezogen werden. Fertig! Löschen und bearbeiten lassen sich die Widgets, indem Nutzer sie gedrückt halten.

Apple-Nutzer haben außerdem die Möglichkeit, sogenannte Smart-Stapel zu erstellen. Mit denen lassen sich mehrere Widgets übereinander lagern. Wie auch die einzelnen Widgets, wird der Smart-Stapel über das Plus-Zeichen am oberen Bildschirmrand hinzugefügt.

Apps, die nicht mehr auf dem Home-Bildschirm angezeigt, aber dennoch nicht gelöscht werden sollen, können Nutzer in der neuen App-Mediathek abrufen. Diese findet man, wenn man den Home-Bildschirm weiter nach rechts blättert.

Apples Betriebssystem bringt seine eigenen Widgets mit, zum Beispiel für Termine, Notizen und Podcasts. Auch immer mehr Apps ziehen nach und entwickeln Widgets für ihre Anwendungen. Eine gute Übersicht, welche Widgets es auf dem Markt gibt, bietet Apple allerdings nicht – Nutzerinnen und Nutzer müssen also suchen und ausprobieren.

Die Einrichtung von Widgets benötigt etwas Geduld und Fingerspitzengefühl, aber mit ihnen können Apple- und Android-Nutzer ihre Smartphones und Tablets noch mehr auf ihre digitalen Bedürfnisse abstimmen.