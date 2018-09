Die Oberschule an der Koblenzer Straße feiert einen fröhlichen Auftakt der diesjährigen Zischrunde. Eine ehemalige Schülerin tanzt dazu. (Frank Thomas Koch)

"Es war ein tolles Gefühl, dass die lange Arbeit an den Zeitungsberichten jetzt mit einer tollen Seite in der Zeitung belohnt und gewürdigt wurde", schreibt Lehrerin Gisela Grobler von der St.-Antonius-Schule in Osterholz in einer E-Mail an die Redaktion. Für das Projekt "Zeitung in der Schule" (Zisch) war die Lehrerin mit ihren Viertklässlern im Frühjahr auf Recherchetour im Bremer Tierheim. "Im Namen der Klasse 4 der St.-Antonius-Schule möchte ich mich herzlich für die gute Zusammenarbeit und Ihren Einsatz während des Zisch-Projektes bedanken."

Die Grundschullehrerin ist eine von etwa 130 Pädagogen, die in der vergangenen Runde mitgezischt haben. Mittlerweile haben sich seit Projektbeginn 2003 mehr als 60 000 junge Menschen beteiligt. Für das nächste Zischprojekt gibt es bereits Anfragen interessierter Schulen. Jetzt stehen alle Termine für den nächsten Durchgang fest: Die 19. Runde Zisch, die von der AOK Bremen/Bremerhaven gefördert wird, startet gleich nach den Weihnachtsferien am Freitag, 11. Januar, und läuft bis einschließlich Sonnabend, 27. April 2019. Ab sofort und noch bis zum 20. Oktober können sich Klassen anmelden. Das Projekt zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz richtet sich an Schulklassen der Jahrgänge 3 bis 13; auch Berufsschüler, Förderschul- und Vorklassen oder Zeitungs-AGs nehmen daran teil.

Während des Zischprojektes schickt der WESER-KURIER den Teilnehmern wochentags ein Zeitungsexemplar in die Schule und täglich ein weiteres nach Hause – sofern die jeweilige Familie noch kein Abo hat. So können die jungen Leute auch an den Wochenenden und während der Ferien weiter ihre Zeitung lesen.

Drei Monate lang ist der WESER-KURIER mit Stadtteilkurier und den regionalen Ausgaben fester Bestandteil des Unterrichts und lässt sich dort nicht nur im Fach Deutsch, sondern auch fächerübergreifend einsetzen – sei es in Politik, Naturwissenschaften oder Mathematik. Für Projektlehrer gibt es umfangreiches Material für den Unterricht – das stellt das Izop-Institut in Aachen zur Verfügung, das das Projekt didaktisch-pädagogisch betreut. Ein ganztägiges Vorbereitungsseminar für Projektlehrer ist für den 1. November in Bremen geplant.

Zischen lohnt sich mehrfach, das belegen Studien: Nachweislich schult das Zeitungslesen die Allgemeinbildung. Schüler lernen zu selektieren, Berichte kritisch zu hinterfragen und Fake News von seriöser Qualitätsberichterstattung zu unterscheiden – allesamt Schlüsselkompetenzen zur kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen und selbstbestimmter Meinungsbildung.

Das Gestalten einer Zeitungsseite ist fester Bestandteil des Projektes – und sicher einer der Höhepunkte. So hat es die Klasse R 8 der Kooperativen Gesamtschule am Wällenberg in Hambergen erlebt. Die Schüler recherchierten zum selbst gewählten Thema "Rassismus im Schulalltag". Wie echte Reporter führten die Achtklässler Interviews mit Experten, verfassten Artikel und sogar einen Kommentar zum Thema, sie fotografierten und zeichneten Karikaturen. Ihre Beträge erschienen in einem der Zischjournale, die im Frühsommer dem Stadtteilkurier und den regionalen Ausgaben beiliegen. "Vielen Dank für die schöne Gestaltung unserer Zeitungsseite", schrieb der Lehrer an die Zischredaktion – stellvertretend für seine 31 Schüler.

Weitere Informationen

Anmeldungen für die nächste Zischrunde vom 11. Januar bis zum 27. April 2019 nimmt ab sofort das Aachener Izop-Institut entgegen, und zwar per E-Mail an spiegel@izop.de, weitere Informationen telefonisch unter 02408/ 58890 oder unter www.weser-kurier.de / Bremen / Zisch