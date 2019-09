Die heutigen Siebtklässler der Oberschule an der Koblenzer Straße haben mit Lehrerin Sonja Ben Chaladia schon zweimal mitgezischt. (Henriette Mersmeyer)

Fake News von seriös recherchierten Nachrichten zu unterscheiden, sollte für 2571 Schüler in Bremen und Umgebung fortan kein Problem mehr sein. Sie alle haben im Frühjahr am Projekt „Zeitung in der Schule“, kurz Zisch, teilgenommen und können sich Medienexperten nennen. Das Gestalten einer Zeitungsseite ist für viele von ihnen der Höhepunkt des Projektes. Denn dabei werden die jungen Leser selbst zu Reportern.

Die Schüler wählen ein Klassenthema aus und suchen für ihre Artikel Quellen, checken Fakten, befragen Experten, werten Umfragen aus, fotografieren und erstellen Grafiken. Ihre Ergebnisse erscheinen nach Projektende in Zischjournalen im WESER-KURIER. Wer Unterstützung benötigt, erhält sie von der Projektredaktion. Dass sich eine Zischseite auf vielfältige Art füllen lässt, weiß Mirco Motzkus. Der Berufsschullehrer zischt mit seinen Schülern vom Schulzentrum an der Bördestraße in Bremen-Burglesum regelmäßig mit. Die Jugendlichen haben etwa Streamingdienste verglichen, das Phänomen Youtube durchleuchtet, Videospiele wie Fortnite rezensiert und ihren eigenen Medienkonsum reflektiert.

In diesem Jahr hat Motzkus mit einem Deutschförderkurs teilgenommen – und zunächst Bedenken gehabt, ob es wohl gelingt, eine ganze Zischseite zu füllen. Es ist gelungen. Die jungen Leute haben Fotos ihrer Lieblingsplätze gemacht, sowie Rezepte aus ihren Heimatländern gekocht und aufgeschrieben. Dazu haben sie jeweils kurze Texte gestellt. Und am Ende ihrer Arbeit war es sogar zu viel Stoff für eine Zeitungsseite.

Bereits seit 2003 richtet der WESER-KURIER das Zeitungsprojekt aus, an dem sich seither fast 68 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus 3063 Klassen beteiligt haben. Für das nächste Zischprojekt, bei dem sicher die 70 000er-Marke überschritten wird, gibt es bereits Anfragen interessierter Schulen. Die Termine für den nächsten Durchgang stehen fest: Die 20. Runde Zisch startet gleich nach den Weihnachtsferien am Freitag, 10. Januar, und läuft bis einschließlich Sonnabend, 25. April 2020. Ab sofort und noch bis zum 30. Oktober können sich Klassen anmelden. Das Projekt zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz richtet sich an Schulklassen der Jahrgänge 3 bis 13; auch Berufsschüler, Förderschul- und Vorklassen oder Zeitungs-AGs nehmen daran teil.

Für die Zischler steht drei Monate lang das Zeitunglesen auf dem Stundenplan. In dieser Zeit schickt der WESER-KURIER den Teilnehmern wochentags ein Zeitungsexemplar mit Stadtteilkurier oder den regionalen Ausgaben in die Schule und täglich ein weiteres nach Hause – sofern die jeweilige Familie noch kein Abo hat. So können die Schüler auch an den Wochenenden und während der Ferien weiter ihre Tageszeitung lesen.

Das Zeitungsprojekt ist dabei nicht nur dem Deutschunterricht vorbehalten, sondern lässt sich fächerübergreifend einsetzen – sei es in Politik, Naturwissenschaften, Mathematik oder auch Kunst. Für Projektlehrer gibt es umfangreiches Material für den Unterricht – das stellt das Izop-Institut in Aachen zur Verfügung, das das Projekt didaktisch-pädagogisch betreut. Ein ganztägiges Vorbereitungsseminar für Projektlehrer ist im November in Bremen geplant. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Bei der Arbeit mit der Zeitung lernen Schüler alle Stilformen des Journalismus' kennen – von der Meldung über die Reportage bis hin zu Meinungsstücken wie Leitartikeln und Kommentaren. Nebenbei trainieren sie das selektive Lesen. Studien belegen: Zischen lohnt sich mehrfach. Nachweislich schult das regelmäßige Zeitungslesen die Allgemeinbildung. Schüler, die selbst zu Reportern werden, lernen Berichte wachsam zu hinterfragen und Fake News von seriöser Qualitätsberichterstattung zu unterscheiden – allesamt sind das Schlüsselkompetenzen zur kritischen Ausein­andersetzung mit gesellschaftlichen Themen und selbstbestimmter Meinungsbildung.

Weitere Informationen

Anmeldungen für die nächste Zischrunde vom 10. Januar bis zum 25. April des kommenden Jahres nimmt ab sofort das Aachener Izop-Institut entgegen, und zwar per E-Mail an spiegel@izop.de, weitere Informationen telefonisch unter 02408/ 58890 oder unter www.weser-kurier.de/Bremen/Zisch