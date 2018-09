Der Streit hatte im Juli 2017 mit einer eigentlich harmlosen Verkehrskontrolle in der Bremerhavener Goethestraße begonnen. Die Beamten wollten die Personalien eines Mannes überprüfen, weil er nicht angeschnallt Auto gefahren war. Daraufhin entwickelte sich eine Auseinandersetzung, in den sich mehrere Mitglieder der Familie des Mannes einmischten und die Beamten angriffen. Insgesamt wurden bei dem Handgemenge damals acht Menschen verletzt, darunter auch ein Kind.

Seit Montag müssen sich fünf Geschwister der Familie, die nach eigenen Angaben Anfang der 80er-Jahre aus dem Libanon geflohen war, wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor dem Bremer Landgericht verantworten. Der Angriff in Bremerhaven war aber nicht das einzige Thema beim Prozessauftakt: Neben der Hauptanklage gegen die vier Männer und eine Frau zwischen 27 und 38 Jahren erhob die Staatsanwaltschaft vier weitere Anklagen wegen ähnlicher Vergehen der Familienmitglieder. Einer der angeklagten Männer sitzt derzeit wegen eines anderen Verfahrens in Untersuchungshaft, ein weiteres Ermittlungsverfahren läuft noch.

Während des Streits um die Personenkontrolle bedrohten zwei der Angeklagten laut Staatsanwaltschaft die Beamten unter anderem mit zerborstenen Bierflaschen. Als ein Beamter Pfefferspray einsetzte, um die Lage zu beruhigen, habe einer der Angeklagten ebenfalls Pfefferspray benutzt. Mehrere Polizisten erlitten durch die Angriffe der Familienmitglieder unter anderem Schürfwunden, Prellungen an der Schulter, am Kiefer und am Unterschenkel, heißt es in der Anklage. Von den Angeklagten wollte sich am ersten Verhandlungstag keiner zu den Vorwürfen äußer.

Im Vorfeld des Prozessauftakts hatte die Kammer um Richterin Gesa Kasper versucht, das Verfahren durch eine Verständigung zwischen allen Parteien abzukürzen. Der Vorschlag von Gericht und Staatsanwaltschaft: unterschiedlich lange Haftstrafen bis zu einer Dauer von 2 Jahren und drei Monaten für die angeklagten Männer und eine Geldstrafe für die Frau. Grundsätzlich sind Strafen von bis zu zehn Jahren Gefängnis möglich.

Die Anwälte hatten eine Einigung zunächst unter anderem mit dem Hinweis auf die seit der Tat hinzugekommenen Verfahren abgelehnt. Lorenz Hünnemeyer, der den in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten vertritt, sagte allerdings, dass man eine Einigung nicht grundsätzlich ablehne. „Vielleicht kann man sich auf eine Gesamtlösung verständigen“, sagte er.

Für Ärger in der Bremer Politik hatte der Fall im November 2017 gesorgt. Damals hatten vier der jetzt Angeklagten erfolgreich gegen ihre Untersuchungshaft geklagt. Sie hatten vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht (OLG) Recht bekommen, weil zwischen der Festnahme und dem Beginn des Prozesses mehr als die maximal erlaubten sechs Monate lagen.

Der Prozess wird am 15. Oktober um 9 Uhr fortgesetzt.