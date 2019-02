Wer ein Dach über dem Kopf will, der muss an dem Prozess dorthin aktiv mitwirken, Wohntrainings machen, seinen guten Willen zeigen. (Paul Zinken/dpa)

Papst Franziskus meint es gut mit Obdachlosen. Immer wieder lädt er Menschen ohne Bleibe zum gemeinsamen Essen ein. Sein Almosenbeauftragter, so heißt es, verteile auf seinen Abendgängen durch den Vatikan regelmäßig Geld an die Bedürftigen, und gerade erst hat eine Ambulanz für Obdachlose ihre Tür am Dom geöffnet. Dieser Akt der Barmherzigkeit kommt nicht bei allen gut an. Der Petersplatz ist Anziehungspunkt für Millionen von Touristen im Jahr. Dass deren Wege sich mit denen von Obdachlosen kreuzen, stört nach dem Empfinden einiger Römer das Postkartenidyll.

Wie eine Stadt mit ihren Obdachlosen umgeht oder umgehen sollte, beschäftigt nicht nur Rom, sondern auch Bremen. Der Hauptbahnhof soll die Visitenkarte der Stadt sein, City-Gate heißt das Areal beim Investor, der hier aufwendig gebaut hat. Gäste und Einheimische sollen sich an diesem Ort wohl und sicher fühlen. Der Wunsch danach ist legitim. Die Frage ist nur: Wie kann das gelingen?

Es wird immer Obdachlose geben

Klar ist, wie es nicht laufen sollte. Obdachlose vom Bahnhof fernzuhalten, damit sie sich woanders in der Stadt niederlassen, verschiebt das Problem nur von einem Ort an den anderen. Klar ist auch, dass es Obdachlose immer geben wird. Solange Menschen frei über ihren Lebensentwurf entscheiden können, wird es welche geben, die aus der Gesellschaft, in die sie hineingeboren wurden, aussteigen. Die nicht können und nicht wollen mit Ämtern und Behörden.

Die das Leben außerhalb von Konventionen als ihre ganz persönliche Freiheit verstehen. Sie ziehen ein Leben unter freiem Himmel immer den Angeboten der Gemeinschaft vor. Ihren Anblick muss eine Gesellschaft ertragen können, am Petersplatz in Rom wie am Bahnhof in Bremen. Wir erlauben an diesem Eintrittsort in die Stadt auch jedes Wochenende alkoholisierte Junggesellenabschiede und lassen alle 14 Tage grölende Fußballfans so sein, wie sie sind.

Wahr ist aber auch, dass die meisten Obdachlosen ein Leben führen, das sie lieber hinter sich lassen würden. Am Anfang steht immer ein Schicksalsschlag: Krieg in der Heimat, Armut zu Hause in Osteuropa, und dann die Erkenntnis, dass sich die Hoffnungen auf ein besseres Leben in Deutschland nicht erfüllen. Deutsche Obdachlosenkarrieren ähneln sich oft: Der Partner stirbt oder die Ehe scheitert, der Job geht verloren, Schulden, Alkohol, Drogen – erst die Straße stoppt den freien Fall. Sind diese Menschen selbst schuld? Einige vielleicht. Aber das darf nicht bedeuten, dass sie keine zweite Chance verdient haben.

Nicht jeder nutzt Wohnungslosenhilfe

Viele Menschen, denen es gut geht, sehen das auch so, sie haben Mitgefühl und tun was. Überall im Land gibt es Tafeln und Suppenküchen, Helfer packen „Rucksäcke voller Hoffnung“, Ärzte steuern rollende Ambulanzen, Friseure schneiden kostenlos Haare. Und auch der Staat ist nicht untätig, stellt Kältemobile bereit und öffnet Unterkünfte. In Bremen gibt es laut Wohnungslosenhilfe genügend Betten für alle. Es nutzt sie nur nicht jeder. Damit Hilfe ankommt, müssen immer zwei mitmachen. Einer, der hilft, und einer, der die Hilfe auch annimmt. Hilfe anzunehmen, scheint aber schwieriger zu sein, als man denkt. Scham spielt eine Rolle, und was bleibt von der Würde des Menschen in Massenunterkünften ohne Privatsphäre? Anders gefragt: Was ist zumutbar, was nicht?

Man darf von seinem Gegenüber erwarten, dass er selbst etwas dafür tut, um aus einer Misere herauszukommen. Diese Erwartung liegt auch der Systematik der staatlichen Hilfe zugrunde. Wer ein Dach über dem Kopf will, der muss an dem Prozess dorthin aktiv mitwirken, Wohntrainings machen, seinen guten Willen zeigen. Die Erfolgsquote ist übersichtlich. In anderen Ländern läuft es – mit Erfolg – umgekehrt: Erst gibt es die Wohnung, dann geht es, begleitet von Sozialarbeitern, an das Lösen der persönlichen Probleme. Eine Wohnung, so sagen Befürworter dieses Konzepts, das sich „Housing first“ nennt, sei die beste Schule für eigenverantwortliches Leben.

Die Mittel, um das zu realisieren, also Geld und Wohnraum, sind knapp, und viele Gruppen haben Erwartungen: Pflegekräfte, Sozialarbeiter und Erzieher hätten längst mehr Geld verdient. Es fehlen Ärzte, Polizisten und Lehrer. Schulen und Sporthallen müssen renoviert werden. Diese Ansprüche sind absolut berechtigt, aber das kann nicht heißen, dass man Obdachlosen deshalb Hilfe verweigert. Es wäre schon viel gewonnen, wenn bei dieser Interessenlage Politik mit einer klaren Haltung gemacht würde. Der Kompass für politisches Handeln sollte Mitmenschlichkeit sein. Am Umgang mit seinen Schwachen zeigt sich, wie human eine Gesellschaft ist.