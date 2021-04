Am Doventor gibt es mehrere Fahrspuren für die Autos – Fußgänger und Radfahrer teilen sich aber schmale Wege. Das soll sich ändern. (Christina Kuhaupt)

Die zentrale Kreuzung am Doventor soll ab 2022 für mehrere Millionen Euro umgebaut werden. Es soll mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen, den Autofahrern eine Spur weggenommen werden. Das ist im Verkehrsentwicklungsplan beschlossen, in einer Machbarkeitsstudie durch das Verkehrsressort sind drei Varianten entwickelt worden, wie der Doppelknoten aussehen könnte. Bürgerinnen und Bürger sollen nun bis zum 9. Mai in einem öffentlichen Beteiligungsverfahren ihre Meinung dazu abgeben.

Die Kreuzung am Doventor ist eine wichtige Verbindung zwischen Zentrum, dem Bremer Westen und der Überseestadt sowie auch eine zentrale Eingangssituation in die Innenstadt. Allerdings ist der Doppelknoten, der inmitten der Wallanlagen liegt, großflächig angelegt und unübersichtlich für die Verkehrsteilnehmer. Aktuell werde der Bereich laut Verkehrsressort vom Autoverkehr dominiert. Das soll sich ändern.

Ein Planungsbüro hat den Doppelknoten analysiert und die verschiedenen Varianten zur Umgestaltung entwickelt. Die Kreuzung soll dadurch übersichtlicher, die Fuß- und Radwege verbessert und die Querungsmöglichkeiten optimiert werden. Um zu einer Vorzugsvariante zu gelangen, die dann weiter entwickelt wird, sind die Varianten mit Fachleuten und dem Ortsamt diskutiert worden. Nun sollen sich auch die Bürgerinnen und Bürger in die Planung einbringen können.

Die Beteiligung ist an diesem Montag gestartet und bis zum 9. Mai freigeschaltet. Anschließend werden die Rückmeldungen ausgewertet und in den Planungen berücksichtigt. Die Informationen und die Befragung zur Kreuzung Doventor sind auf der Website des Mobilitätsressorts zu finden: www.weser-kurier.de/web667.