Dirk Wahlers und Martina König betreuen die Besucher der Villa Wisch. (PETRA STUBBE)

Seit 30 Jahren bietet die Tagesstätte Villa Wisch an der Sebaldsbrücker Heerstraße eine Anlaufmöglichkeit für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen. Am kommenden Mittwoch, 11. September, lädt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Nachbarn, Gäste und Interessierte zum Geburtstag des Hauses ein.

Die Tagesstätte geht zurück auf einen andauernden Reformprozess in der Psychiatrie, deren Ausgangspunkt der Bericht der sogenannten Psychiatrie-Enquête Mitte der 70er-Jahre war. In diesem Bericht mit dem Titel „Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland“, ging die Enquête hart mit den damaligen Zuständen der Psychiatrie in Deutschland ins Gericht.

Sie stellte schwerwiegende Mängel fest, wie die Unterbringung in oft überbesetzten Schlafsälen ohne Privatsphäre. Dazu kam gravierender Personalmangel. Oft lagen Kliniken in abgelegenen Gebieten, wie das Kloster Blankenburg bei Oldenburg, in dem viele Bremer Patienten untergebracht waren. An einer Wiedereingliederung in den Alltag wurde in den wenigsten Kliniken gearbeitet und auch nach der Entlassung gab es nur wenige Hilfen zur Eingliederung.

Der Bericht stieß eine Reihe von Reformen in der Psychiatrie an. Dazu gehörten die Verringerung der Bettenzahl in den psychiatrischen Krankenhäusern, eine bessere Personalausstattung und die Einbeziehung von Psychologen, Sozialarbeitern, Ergotherapeuten und Kunsttherapeuten. Außerdem sollte das Angebot von ambulanten Diensten wie den sozialpsychiatrischen Diensten und Tagesstätten ausgebaut werden. Daneben entstanden betreute Wohnformen für Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Die Gründung der Tagesstätte der Villa Wisch fiel in eine Zeit, in der die erste Phase der Psychiatrie-Reform schon abgeschlossen war. „Die Tagesstätte wurde damals gegründet, als das Kloster Blankenburg aufgelöst wurde“, sagt Wolfgang Rust, Geschäftsführer beim ASB-Bremen. Der Name der Tagesstätte geht auf Fritz Wisch, dem ersten Besitzer der Villa, zurück.

„Villa Wisch – wir fanden, dass das eine ganz gelungene Alliteration war“, sagt Wolfgang Rust. Unterstützung bekam der ASB damals vom Ortsbeirat Hemelingen, damals noch mit dem verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber und Christine Wischer. „Eigentlich wollten wir ja das Polizeirevier als Tagesstätte nutzen, aber der Beirat wollte an der Polizeipräsenz festhalten“, so Rust weiter. Der Tipp zu der Villa nur ein paar Häuser weiter, kam dann nach Wolfgang Rust Worten von der späteren SPD-Senatorin Christine Wischer. Die Tagesstätte gibt es noch immer, das Polizeirevier dagegen nicht mehr.

Es folgten umfangreiche Umbauarbeiten. „Klar war, dass wir Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten wollen mit einem Café.“ Dafür brauchte es natürlich auch eine Küche. „Klar war auch, dass die Küche zentraler Kommunikationsort sein sollte.“ Ziel war es außerdem, sinnstiftende Beschäftigung für die Menschen zu finden. „Wir haben damals mit acht Arbeitsplätzen angefangen, inzwischen sind wir bei über 200“, sagt Rust. Daneben sollte die Tagesstätte auch eine Kontaktstellenfunktion erfüllen. „Mit mehreren Möglichkeiten: Hilfe zur Selbsthilfe oder auch professionelle Hilfe“, sagt Wolfgang Rust.

Der Geschäftsführer sieht durch das Bundesteilhabegesetz, das ein selbstbestimmteres Leben von Menschen mit Behinderungen ermöglichen soll, viele Veränderungen auf die Tagesstätten zukommen. „Das Selbstverständnis, dass die Menschen aus einer Hand betreut werden, das wird sich ändern.“ Gemeint ist, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen eigenständiger und nach ihren Bedürfnissen aus Angeboten wählen können sollen. Ein anderer Aspekt ist der Abbau von Plätzen in Wohnheimen und Kliniken zugunsten einer ambulanten Betreuung in den Wohnquartieren.

„Ich glaube, dass im ambulanten Bereich noch viel mehr möglich ist“, zeigt sich Wolfgang Rust überzeugt. Das weitaus meiste Geld fließe aber immer noch in den stationären Bereich und in die medikamentöse Behandlung. Der Umstieg dürfte auch den Klinik-Mitarbeitern nicht leicht fallen, vermutet Rust. „Wenn ich einen Patienten in seinem Zuhause besuche, bin ich erst mal Gast.“ Der angestoßene Prozess sei ein Paradigmenwechsel. „Aber ein Prozess, der unumkehrbar ist.“ Im Bremer Osten ist davon zum Beispiel das Klinikum Ost betroffen, das in den nächsten Jahren 50 Betten in der Psychiatrie abbauen soll. Das führt gleichzeitig aber auch zu Einnahmeverlusten für die chronisch klamme Gesundheit-Nord.

Für die Tagesstätten sieht Wolfgang Rust neue Aufgaben. „Die sollten nicht immer größer werden, sondern Anlaufpunkte in den Stadtteilen finden, wo sich ihre Klienten anschließen können.“ Damit sind zum Beispiel inklusive Sport- und Kunstgruppen von Vereinen und Bürgerhäusern gemeint. Wolfgang Rust übt auch Selbstkritik: „Wir müssen mehr in die Stadtteile. Da müssen wir noch viel entwickeln und viel lernen.“

Weitere Informationen

Am Mittwoch, 11. September, feiert die Tagesstätte Villa Wisch, Sebaldsbrücker Heerstraße 42, ihr 30-jähriges Bestehen. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist von 9.30 Uhr bis 17 Uhr.