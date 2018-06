Überseestadt in Bremen

Mob macht Jagd auf Mann und verprügelt Helfer

Ein 20-Jähriger bewies Zivilcourage und wurde daraufhin zusammengeschlagen: Am Wochenende ist es zu einer Schlägerei in der Überseestadt in Bremen gekommen.