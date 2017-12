Damit es am Weserstadion nicht wie auf diesem Foto aussieht, wird vorgeschlagen, weitere Fahrradbügel zu Spielzeiten aufzustellen und danach wieder abzubauen. (Britta Pethe)

Mehr Fahrradparkplätze für Fußballfans – das fordern Grüne und SPD gemeinsam in einem Antrag, über den Anfang kommenden Jahres in der Stadtbürgerschaft abgestimmt werden soll. Am Mobilitätskonzept von Werder sei zwar vieles zu loben, sagt Ralph Saxe, Landesvorstandssprecher der Grünen und Initiator des Antrags. So wurde der Verein als fahrradfreundlicher Betrieb ausgezeichnet; Mitarbeiter sind mit Stellplätzen bestens versorgt. Für Fans mit Fahrrädern könne aber noch etwas mehr getan werden, so Saxe. Andere Städte mit Bundesligavereinen seien da weiter.

Für Fans mit Rädern könne Werder noch etwas tun, so der Grüne Ralph Saxe. (Walter Gerbracht)

Als der Hochwasserschutz für das Stadion gebaut wurde, kamen auch etliche Fahrradbügel auf der Westseite des Geländes dazu. Damit gibt es rund um das Stadion inzwischen circa 800 solcher Abstellmöglichkeiten. Albrecht Genzel vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Bremen verweist aber darauf, dass Zählungen des ADFC deutlich über 2000 Fahrräder während der Spiele von Werder Bremen im direkten Stadionumfeld ergeben hätten. Der Großteil dieser Räder stehe im umliegenden Wohnquartier, meist angekettet an Vorgartenzäunen, Laternen und Straßenschildern.

Damit die Anwohner verschont bleiben von Autofahrern auf der Suche nach Parkplätzen, wurde bereits vor Jahren die Anwohnerzone eingerichtet. Zweieinhalb Stunden vor Anpfiff werden die Straßen in der Nachbarschaft des Weser-Stadions gesperrt. Nur Anwohner und Gewerbetreibende mit Ausnahmegenehmigu

ng kommen durch sowie Besucher, die eine Parkberechtigung für einen der rund 1000 Stadionparkplätze haben. Für Fans, die mit dem Auto oder der Bahn anreisen, stehen ein Park-and-Ride-Service und kostenlos Busse zur Verfügung, die sie zum Stadion und zurück zum Bahnhof oder einem Parkplatz bringen.

Dagegen müssen Radfahrer ihr Gefährt entweder im Straßenraum abstellen, wo sie vielleicht andere behindern, oder weiter weg parken und zu Fuß zum Stadion gehen. Dabei bietet dessen zentrale Lage nahezu an, dass Fußballfans umweltfreundlich mit dem Rad kommen. „Eigentlich ist das cool“, sagt Saxe. Auf der Ostseite des Stadions sei Platz für mobile Fahrradständer, findet er. Grüne und SPD setzen auf mobile Lösungen, weil ein so hohes Fahrrad-Aufkommen nur an Heimspieltagen zu beobachten ist. An allen anderen Tagen im Jahr reichen die vorhandenen Stellplätze völlig aus. In Absprache mit Werder Bremen und Vertretern der Stadion-Gesellschaft habe man auch schon mögliche Standorte ausfindig gemacht. Auf der Ostseite gibt es eine Ausweichfläche, die bei der Rettungssicherheit des Stadions eine Rolle spielt und deshalb frei bleiben muss. Dahinter aber, noch bevor es auf die Parkplätze auf Höhe der Spielfelder von Union 60 geht, wäre Platz für mobile Fahrradbügel.

Käfige in Dortmund

In Dortmund betreibt der ADFC sogenannte Fahrradwachen. Das sind Käfige, in denen die Räder abgestellt werden können. Ähnlich wie bei Garderoben erhalten die Besitzer Zettel, mit denen das Fahrrad zugeordnet wird. Insgesamt 1000 Radstellplätze, so der ADFC, werden durch die Fahrradwachen bei Heimspielen des BVB mobil geschaffen.

Für Ralph Saxe ist es aber allein mit Stellplätzen nicht getan. Eigentlich müsse auch ein Verkehrskonzept her, das aufzeige, wie Radfahrer sicher und komfortabel zu den Heimspielen gelangen. Aus Schwachhausen kommend nutzen viele Radfahrer beispielsweise die Straßburger Straße, eine Fahrradstraße. Von dort fahren sie weiter auf die St.-Jürgen-Straße, auf der es schon nicht mehr ganz so sicher ist, und schließlich auf das Verkehrsdreieck Vor dem Steintor, Hamburger und Lüneburger Straße. Dort wird es zuweilen chaotisch, weil sich viele Verkehrsteilnehmer – Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer – auf relativ knappem Raum treffen. Auch der Osterdeich empfehle sich eigentlich nicht, sagt Saxe, selbst Fußballfan und Stadionbesucher. Auf den Fuß- und Radwegen dort seien sind zu viele Fußgänger unterwegs; Radfahrer müssten deshalb auf der Straße fahren, wo dann auch Busse und Taxis unterwegs seien.

Die Forderung nach einem Verkehrswegekonzept enthält der jetzt gestellte Antrag allerdings nicht. Das sei Sache der Verkehrsbehörde, argumentiert Saxe. In die Konzeption für temporäre Fahrrad-Stellflächen soll nach seinen Worten auch der Beirat Östliche Vorstadt eingebunden werden.