Wie sehen Ihrer Meinung nach die Trends in der Mobilität in Bremen aus?

York Stahlknecht: In Bremen gibt es eine Rückbesinnung auf die urbanen Zentren. Das bringt Herausforderungen für die Innenstadtstruktur mit sich. Die Probleme lassen sich in Bremen nicht mehr durch eine Erhöhung der Frequenz und der Verkehrsdichte lösen. Straßen in und um den Innenstadtbereich sind jetzt schon vollkommen ausgelastet. Das zieht sich bis in die Neustadt oder die Überseestadt.

Wie sehen die Lösungen aus?

Es müssen neue Antworten in der Mobilität gefunden werden. Das geht nicht durch eine Verdichtung des Nahverkehraufkommens, sondern durch veränderte Mobilitätskonzepte. Ich denke da an Carsharing, Mobilitätsstationen, mehrere Verkehrsmittel verknüpfen und wesentlich mehr Fahrradverkehr. Aber auch an neue Angebote, die die Dichte der gesellschaftlichen Mobilität erhöhen, ohne die Dichte des Verkehrsmittels, also Autos oder Busse, zu steigern. Dazu gehört auch eine Verbesserung des Nahverkehrs.

Wie bewerten Sie die Verkehrssituation in der Überseestadt?

Wenn ich mir das bestehende Verkehrskonzept für die Überseestadt anschaue, dann sehe ich da schon einen ganzheitlichen Ansatz, der viele Komponenten enthält. Gerade die weiterführenden Maßnahmen wie Carsharing, Fahrradabstellanlagen oder Ladepunkte sind den städtischen Behörden ja nicht verborgen geblieben, sondern darin enthalten. Es ist nur wichtig, dass diese Dinge umgesetzt werden. Das darf nicht bei einer stillgelegten Rechtsabbiegerspur bleiben, sondern es muss das gesamte Paket angegangen werden. Erst in der ganzheitlichen Betrachtung und Verbindung der Mobilitätsmodule zeigt sich die Stärke des Konzeptes. Bremen ist da besonders gefordert.

Sehen Sie Probleme?

Natürlich gibt es noch Schwierigkeiten, wie die Verlängerung der Straßenbahn bis in die hintere Überseestadt. Darauf wird derzeit nur mit dem Busverkehr geantwortet. Kniffelig ist auch die Situation mit der Eduard-Schopf-Allee und der Stephanibrücke oder mit den Zubringerstraßen zur A 27 – die ist ohne massive Baumaßnahmen nicht wirklich zu entlasten. Die Entwicklungen, die dort im Immobilienbereich stattfinden, müssen flankiert werden von einer guten Verkehrskonzeption.

Ist Bremen da auf einem guten Weg?

In den vergangenen Jahren gab es bei den Behörden und der Stadt eine Einsicht, weil ein enormer Handlungsdruck vorherrscht. Bei Konzepten wie dem neuen Flächennutzungsplan, der Perspektive 2030 von der Handelskammer oder dem Verkehrskonzept greift vieles ineinander. Das Bewusstsein für einen Entwicklungsdruck ist auf jeden Fall da. Der Wille zu Verbesserungen auch. Jetzt kommt es auf die Konsequenz an, mit der Bremen die Pläne auch durchdrückt.

Die Fragen stellte Pascal Faltermann.

Zur Person

York F. Stahlknecht ist Partner bei Drees & Sommer, einem Beratungs- und Projektmanagementunternehmen für den Bau- und Immobiliensektor. Er ist Niederlassungsleiter in Bremen und hat einen Lehrauftrag an der Hochschule.