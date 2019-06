Die vorschulische Bildung in den Kitas ist für die künftige Bremer Koalition ein wichtiges Feld. (Monika Skolimowska)

Die künftige rot-grün-rote Koalition in Bremen will den Ausbau der Kindertagesstätten weiter vorantreiben. Im U3-Bereich, also bei den Krippenkindern, soll die Betreuungsquote im Laufe der neuen Legislaturperiode 60 Prozent erreichen. Beim Bau neuer Kitas soll möglichst eine örtliche Verzahnung mit Grundschulen erreicht werden. Dieses „Campus-Konzept“ halten SPD, Grüne und Linke für zukunftsweisend. Wichtig ist den Bündnispartnern auch, dass die Kita-Angebote auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden und Schichtarbeitern zugeschnitten sind. In diesem Zusammenhang ist auch ein Modellvorhaben angedacht: eine Kita mit 24-Stunden-Betreuung. „Das ist ein gutes Projekt für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagte Grünen-Verhandlungsführerin Maike Schaefer.