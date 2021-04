Für die Gastronomie in Bremen gibt es vorerst keine Öffnungsperspektiven, auch nicht im Rahmen von Modellversuchen. (Sina Schuldt)

Bremen trifft zunächst keine rechtlichen Vorkehrungen für mögliche Corona-Lockerungen. Die Bürgerschaft hat am Freitag mit den Stimmen der rot-grün-roten Koalition die bestehende Corona-Verordnung mit den bekannten Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis zum 10. Mai verlängert - ohne die CDU-Forderung nach einer Option für Modellprojekte zur begrenzten Öffnung von Handel, Gastronomie und anderen Einrichtungen mit Publikumsverkehr zu berücksichtigen. Angesichts stark steigender Infektionszahlen, so das Hauptargument der Koalition, seien vorbereitende Schritte für Öffnungen das falsche Signal an die Bevölkerung. In der Debatte gab es teils heftige Kritik am Krisenmanagement von Land und Bund.