Seit dem Ende ihrer RTL-Talksendung "Bärbel Schäfer" ist die gleichnamige Moderatorin zwar nicht mehr regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Ruhiger ist es um die Journalistin und Autorin aber nicht geworden: Sie veröffentlichte zahlreiche Bücher und moderiert seit mehreren Jahren ihre eigene Radiosendung. Beim Weser-Strand-Talk des WESER-KURIER spricht Schäfer am 4. Mai mit Axel Brüggemann über die Wandlung des Fernsehens, Erinnerungen an ihre Heimatstadt Bremen und ihre Beschäftigung mit der deutschen Geschichte und dem Holocaust.

Der Weg der 1963 in Bremen geborenen Schäfer führte nicht direkt ins Fernsehen. Denn nach dem Abitur am Gymnasium an der Hamburger Straße machte sie zunächst eine Ausbildung zur Hotelkauffrau, bevor sie Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft sowie Germanistik und Kunstgeschichte studierte. Ein Praktikum beim WDR Anfang der 90er-Jahre war schließlich ihr Einstieg in die Medienbranche. Denn vom WDR führte ihr Weg schließlich zum Fernsehsender RTL, wo sie ihre eigenes Talkformat bekam.

Von 1995 bis 2002 moderierte Schäfer insgesamt 1500 Mal ihre Talkshow. 1996 gewann sie dafür die Goldene Kamera. Nach dem Ende ihrer Sendung moderierte sie zahlreiche weitere Fernsehformate, seit 2009 hat sie ihre eigene Sendung beim öffentlich-rechtlichen Radiosender hr3.

Schäfer ist erfolgreiche Autorin

Seit 2005 ist Schäfer auch als Buchautorin erfolgreich: Insgesamt sieben Romane und Sachbücher hat sie veröffentlicht, darunter "Die besten Jahre" (2007) und "Ist da oben jemand?" (2016). Unter dem Titel „Meine Nachmittage mit Eva“ erzählte Bärbel Schäfer 2017 die Geschichte einer Holocaust-Überlebenden. "Wenn man mit einer Shoa-Überlebenden zusammensitzt, dann kommt man früher oder später auf diese Lebenswunden zu sprechen", sagte Schäfer über das Buch im Interview mit dem WESER-KURIER.

Tickets für den Weser-Strand mit Schäfer

Am 4. Mai stellt sich Schäfer im Café Sand den Fragen des Weserstrand-Moderators Axel Brüggemann. Der Einlass beginnt ab 20.30 Uhr, der Talk startet um 21.30 Uhr. Im Anschluss haben die Zuschauer die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre das Wochenende einzuläuten. Bei Vorlage dieser Einladungskarte ist die Fährfahrt (hin und zurück) an diesem Abend kostenlos.

Tickets gibt es im Pressehaus Bremen und den regionalen Zeitungshäusern, auf www.nordwest-ticket.de und unter 0421/363636.