Arbeiten, während die Kinder spielen oder lernen und durch die Glasscheiben immer im Blick blieben: Prokurist Lars Gomolka zeigt das neue Eltern-Kind-Büro im achten Stock. (Christina Kuhaupt)

Ein trüber Novembertag ist nicht der beste Zeitpunkt für einen der Höhepunkte des nun so gut wie fertig umgebauten Gewoba-Hochhauses am Ende der Hochstraße – wobei „Höhepunkt“ wörtlich zu verstehen ist: Oben im 13. Stock gibt es neuerdings eine Dachterrasse, von der aus man sich Bremen aus der Vogelperspektive angucken kann. „Bei gutem Wetter guckt man von hier bis nach Delmenhorst“, sagt Prokurist Lars Gomolka, hauptverantwortlich für den Umbau, und deutet in südwestlicher Richtung in den Dunst. „Und man kann sehen, wie grün die Stadt ist.“ Das sollen, wenn es irgendwann wieder möglich ist, nicht nur die Gewoba-Mitarbeiter, sondern im Prinzip alle Bremerinnen und Bremer. Geplant ist, die Dachterrasse in die Führungen von Stadtreisen einzubinden.

Was man von der Terrasse aus auch aus nächster Nähe sehen und anfassen kann, ist die neue Fassade aus geriffelten Keramikfliesen nach einem Entwurf des Berliner Architekturbüros Springer, die die insgesamt 14 Etagen überzieht. Ganz oben werden übrigens bald Falken einziehen, zur Taubenabwehr. "Die Fassade ist unverwüstbar", sagt Gomolka, "und wenn die Sonne drauf scheint, strahlt und glitzert sie.

Mehr zum Thema Sperrung am Breitenweg Umbau der Bremer Discomeile geht weiter Ab Montag, 5. Oktober, ist der Breitenweg in Richtung Rembertikreisel drei Wochen lang für ... mehr »

Ich bin ganz verliebt." Die Fassade trägt wie die neue Dämmung, die Lüftungs- und Heizungsanlagen sowie die für ein Hochhaus ungewöhnlich tiefen Fenster (ermöglicht durch eine davor eingebaute Prallschutzscheibe) dazu bei, die Energiebilanz zu verbessern. Das war neben der Erneuerung des Brandschutzes und der Sicherheitstechnik einer der Hauptgründe für den Umbau. "Wir sparen 68 Prozent des CO₂-​Ausstoßes ein", erklärt Gomolka, der für die Gewoba auch schon die Modernisierung anderer großer Gebäude organisiert hat, zum Beispiel die des Aalto-Hochhauses in der Vahr und des Wohnkomplexes um das OTe-Bad in Tenever.

Keramikfliesen mit Rillen umhüllen nun das Gewoba-Hochhaus. Neben den neuen Fensterkonstruktionen wurde auch die Dämmung verbessert. (Christina Kuhaupt)

42 neue Arbeits- und Nebenräume

„Am spannendsten bei so einem Prozess ist die sogenannte Erkundungsphase“, sagt der Prokurist. Also die Zeit, in die Pläne mit der Wirklichkeit abgeglichen werden, was mitunter Überraschungen birgt. Auch beim Umbau des 1970 gebauten Gewoba-Domizils: Stützpfeiler, die gar nichts stützten, eine Wand im Keller, die zwar eingezeichnet, aber nie gebaut worden war und ein Höhenunterschied von 80 Zentimetern zwischen angenommenem und echtem Fundament, solche Sachen. Trotzdem: Das 16,5 Millionen Euro teure Projekt sei im Rahmen geblieben, sagt Gomolka, sowohl finanziell als auch zeitlich.

Ein paar Zahlen: Verbaut wurden seit Juli 2018 rund 21.000 Quadratmeter Gipskartonplatten und 450 Kubikmeter Beton. Eine Strecke von 20 Kilometern Länge hätte man, wenn man alle neuen Elektroleitungen aneinanderlegen würde. Zusammen mit dem Neubau mit begrünter Dachterrasse hat die Gewoba jetzt insgesamt auf rund 8300 Quadratmeter Platz, zusätzlich zu den 117 Büros im Hochhaus sind im Neubau 42 neue Arbeits- und Nebenräume entstanden. „Alle haben denselben Standard“, sagt Gomolka, „das Ziel war, dass man nicht merkt, ob man gerade im Alt- oder Neubau ist.“ Dasselbe gilt für die Raumtemperaturen: Wer in südlich ausgerichteten Büros arbeitet, soll im Sommer nicht mehr bei 40 Grad brüten, umgekehrt die nördlichen Büros im Winter nicht mehr frieren müssen.

Mehr zum Thema Nach Sanierung des Hochhauses am Rembertiring Wie es mit der Baustelle auf der Discomeile weitergeht Großbaustelle in der Bahnhofsvorstadt: Wenn das 16,3 Millionen Euro teure Bauvorhaben der Gewoba in ... mehr »

In vielen Büros stapeln sich im Moment noch die Umzugskisten, auf den Fluren die schon ausgepackten. Im Dezember kehren die letzten der etwa 320 Mitarbeiter aus ihren Übergangsquartieren zurück – coronabedingt arbeitet im Moment allerdings jeweils nur die Hälfte jeder Abteilung wochenweise am Rembertiring. Was die Rückkehrer erwartet, sind neben verbesserten IT-Systemen auch neue Aufenthalts- und Arbeitsräume. Drei freiwillige Arbeitsgruppen hatten Vorschläge gemacht, entstanden ist daraufhin ein Eltern-Kind-Büro mit zwei Schreibtischen, wie alle übrigens per Knopfdruck höhenverstellbar, und angrenzendem Spiel- und Ruhebereich samt Wickelablage.

Es gibt auch ein neues Bistro und einen Doppelraum aus Bibliothek mit Sofas sowie einem Bereich mit Konferenztisch für abteilungsübergreifende Teamarbeit – je nachdem, ob eher der Austausch in ruhiger Atmosphäre oder kreatives Arbeiten in der Runde gefragt sind. „Wir haben die Mitarbeiter gefragt, was sie sich wünschen“, sagt Projektleiterin Olga Wertz. „Das Eltern-Kind-Büro zum Beispiel soll denjenigen helfen, die bei einem Kita-Streik oder in ähnlichen Situationen plötzlich ein Betreuungsproblem haben.“