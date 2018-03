Ein fertiges Bracenet, hergestellt aus einem geborgenen Fischernetz. Die Knoten in den Armbändern ergeben sich aus den unterschiedlich großen Maschen der Netze und weisen deswegen unterschiedliche Abstände auf. (Bracenet)

Sansibar im Jahr 2015: Madeleine von Hohenthal liegt mit ihrem Freund Benjamin Wenke am Meer. Sie könnte einfach die paradiesische Umgebung genießen, die Seele baumeln lassen. Aber die Hamburgerin bekommt ein Bild nicht aus dem Kopf: riesige, herrenlose Netze über den Korallen, in denen sich Schildkröten verfangen. Auch am Strand liegen die alten Fischernetze überall herum.

Also beginnt das Paar, den Abfall einzusammeln. „Was könnte man daraus machen?“, fragen sie sich. Armbänder – beschließen sie nach dem Urlaub. Knapp zwei Jahre nach dem Urlaub stapeln sich in Benjamins und Madeleines Wohnung in den Colonnaden in der Hamburger Innenstadt Hunderte Armbänder auf einem Schreibtisch.

In der Ecke des Raumes liegt ein riesiger Sack, in dem sich ein Fischernetz befindet. Auf einem Messeaufsteller prangt der Schriftzug „Bracenet“: eine Neuschöpfung aus den englischen Wörtern Bracelet (zu deutsch Armband) und Net (Netz). Bei den beiden Hamburgern dreht sich mittlerweile alles um die Fischernetze und das Produkt, das sie daraus massenweise herstellen: bunte Armbänder mit einem schicken Magnetverschluss, ein Modeaccessoire aus Abfall.

Zwei Wochen lang suchen sie auf Sansibar die Küste ab. Zurück in Deutschland fangen Madeleine und Benjamin an zu recherchieren: „Wir haben herausgefunden, dass diese Fischernetze ein globales Problem sind“, erläutert er. Überall wo gefischt wird, tritt das Problem auf und verursacht doppelten Schaden: Als zurückgelassener Müll verschandeln die Netze jahrhundertelang die Umwelt, und darüber hinaus verfangen sich Tiere wie Seevögel, Fische, Delfine und Schildkröten darin.

Im schlimmsten Fall verenden sie dabei. Nach einem Report der Vereinten Nationen befinden sich schätzungsweise 640.000 Tonnen der Geisternetze in den Weltmeeren, viele verfangen sich in Schiffswracks am Meeresboden. Für die Verarbeitung der Netze hat das Paar verschiedene Ideen. Am Ende werden es Armbänder, weil sie leicht herzustellen sind, aber auch weil sie ihren Ursprung nach außen tragen. „Das Problem am Handgelenk tragen, dieser Gedanke hat uns gut gefallen. Ein Schlüsselanhänger verschwindet einfach in der Tasche“, sagt der 33-jährige Benjamin.

Den Produktionsaufwand unterschätzt

Von der Idee über den Prototypen bis zum ersten großen Verkaufsdeal geht alles sehr schnell. Anfangs wollen sie die Herstellung der Armbänder als Wochenendprojekt neben ihren Vollzeitjobs in der Werbebranche betreiben. „Wir haben den Produktionsaufwand extrem unterschätzt“, sagt Madeleine. Im Oktober 2016 startet www.bracenet.net mit einem Online-Shop, die Bänder verkaufen die beiden Hamburger für 19 Euro pro Stück.

Schon im Mai 2017 kommt ein Großauftrag der Telekom herein. „Wir haben nicht mehr gegessen und nicht mehr geschlafen“, berichtet Madeleine über den daraus resultierenden Arbeitsaufwand. Mit dem Großauftrag verheben sich die Unternehmer beinahe. Letztlich gibt der Deal dem Start-up aber Auftrieb – dank tatkräftiger Hilfe ihrer Freunde und Familien. Die Nachfrage ist weiterhin so groß, dass beide ihre festen Arbeitsplätze für ihr junges Unternehmen kündigen.

„Wir hatten gut bezahlte Jobs“, verrät Madeleine. Beide haben in der Werbewirtschaft schnell Karriere gemacht und gern in der Branche gearbeitet. Madeleine als Chefin im Art Buying in einer großen Werbeagentur, Benjamin als Marketingleiter bei Bosch. Sie macht den Schritt im August 2017 als Erste und konzentriert sich auf die Selbstständigkeit. Er folgt im Januar 2018.

Spenden an Meeresschutzorganisationen

Die Motivation hinter ihrer Unternehmung ist laut Benjamin und Madeleine nicht finanzieller Natur. „Wir haben vorher noch nie etwas nennenswertes Soziales getan“, ergänzt Madeleine. Für sie ist Bracenet die Chance, Positives zu bewegen und ein Projekt zu unterstützen, bei dem man sicher weiß, wo das Geld bleibt. Die Geschäfte laufen gut, insgesamt hat das Unternehmen knapp zwei Tonnen Geisternetze zu Armbändern verarbeitet, im vergangenen Jahr konnte Bracenet Spenden von 10.000 Euro an Meeresschutzorganisationen übergeben.

Vom Verkauf geben sie zehn Prozent ihrer Einnahmen ab. Einen Großteil der Produktion leisten mittlerweile zwei Behindertenwerkstätten in Duisburg und Neumünster. „Es soll immer ein handgefertigtes Produkt bleiben“, sagt Madeleine. Dass ihnen der Rohstoff für die Armbänder ausgeht, müssen die Unternehmer nicht befürchten. Jährlich kämen knapp 1500 Kilometer Geisternetze hinzu.

Anreizsysteme in Unternehmen

Aber: „Wenn ein Netz leer ist, ist es leer“, sagt Benjamin. Zwar sind viele Netze mehrere Kilometer lang und breit, trotzdem sind bestimmte Ausführungen der Armbänder damit beschränkt. Selbst waren die beiden etwa 20-mal mit den Meeresrettern mit auf Bergungsmission. Sie arbeiten mit Meeresschutz-Organisationen wie Healthy Seas, Ghost Fishing und Nofir zusammen.

In ihrem Hamburger Büro zwischen Netzen, Kartons und Messeaufsteller machen sie sich derzeit darüber Gedanken, wie sie das Problem der Meeresverschmutzung stärker an der Wurzel anpacken können. Ein Ansatz sind Anreizsysteme in Unternehmen: „Wir wollen erreichen, dass Mitarbeiter Ideen bei ihren Arbeitgebern für einen geringeren Plastikverbrauch einreichen“, sagt Madeleine.

Im Gegenzug gibt es dafür ein Bracenet als Geschenk. Die Werbeprofis wissen, wie man Ware an den Kunden bringt. Dass sie diese Kenntnisse einmal für ihr eigenes Produkt einsetzen würden, hätten sie sich vor zweieinhalb Jahren noch nicht erträumt. Reisen verändert dein Leben – eine Binsenweisheit, die im Fall von Madeleine und Benjamin tatsächlich zutrifft.