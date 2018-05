Mohamed war 2017 in Bremen der beliebteste Vorname für neugeborene Jungen. (dpa)

Spüren Sie es schon? Wie sich der Boden unter den Füßen langsam zu neigen beginnt? In Bremen gehörte Mohamed (inklusive Mohammed, Muhammed, Muhammad sowie weiteren Schreibweisen) zu den beliebtesten Jungennamen 2017. Kein Zweifel, das ist der Untergang des christlichen Abendlands, jetzt aber wirklich.

Sag’ mir den beliebtesten Namen für Neugeborene in deinem Bundesland, und ich sag’ dir, wer du bist: In Bremen sind die Fritz’ und Ottos, die Hans’ und Hermanns abgehängt, deklassiert, können einpacken, das Weite suchen. Oder, um es mit Kommentaren auf einer der einschlägigen Facebook-Seiten mit dem Namen „Lügenpresse“ zu sagen: „Geburten-Dschihad zeigt in Deutschland also schon Erfolg. Glückwunsch an unsere Politik!“ Die Sorge, die aus der Vornamensstatistik erwächst, bringt dieser Eintrag auf den Punkt: „Ja, alle heißen Mohammed! Herzlichen Glückwunsch! Auf die Skalpelle aufpassen! Warnung an das med. Personal!“

Der Ausgangspunkt des Untergangs

Dabei ist Bremen gar nicht der Ausgangspunkt des Untergangs: In Brüssel und in einigen Regionen Frankreichs, in Großbritannien und Oslo ist Mohamed schon seit Jahren der oder einer der männlichen Vornamen, die am häufigsten für die Sprösslinge ausgewählt werden. Und zeigt sich bei den Briten nicht, wohin das geistig-moralisch führt? Erst der Brexit und nun heiratet Prinz Harry in wenigen Tagen eine geschiedene (!), US-amerikanische (!) Schauspielerin (!). Immerhin heißt sie Meghan.

Mehr zum Thema Gesellschaft für deutsche Sprache Mohamed 2017 der beliebteste Vorname in Bremen Mit Mohamed hat erstmals ein arabischer Name in Bremen die Spitzenposition beim Ranking der ... mehr »

Es gibt erstaunliche Geistesblitze auf genannter Facebook-Seite: „Eine deutsche Frau, die ihr Kind Mohamed nennt, ist für mich keine Deutsche mehr!!!“ In der Tat legt der Name die Nationalität (und Religion) der Eltern nahe, aber über Herkunft und Glauben von Mutter und Vater geben die bislang veröffentlichten Daten keine nähere Auskunft. Die Eltern von Kevin (beliebtester deutscher Vorname 1991) sind in der Mehrzahl vermutlich auch nicht englischsprachig. Vor allem ahnten sie nicht, dass ein Spitzenreiter einmal zur Beschimpfung missbraucht werden könnte: „Alpha-Kevin“ bezeichnet männliche Hohlköpfe.

Zudem wurden in die Statistik Zweitnamen einbezogen, womit heute viele Säuglinge ausgestattet werden. Es können also ein Michael-Muhammad oder ein Marius-Mohamed unter den gezählten Babys sein. Damit lägen seine Erzeuger ganz im Trend: Der wachsende Hang zum Individualismus zeigt sich in Listen mit Tausenden Vornamen, aus denen Eltern wählen können. In den vergangenen Jahren hat sich in einigen Elternhäusern ein gewisser Ehrgeiz entwickelt, das Kind schon von Geburt an zu etwas ganz Besonderem zu machen, durch exklusive Benennung. Prominente scheinen daran besonderes Gefallen zu finden wie die Ochsenknechts, die Jimi Blu, Wilson Gonzalez und Cheyenne Savannah in die Welt setzten.

Mehr als fünf Namen sind nicht drin

Mehrfach wurde das Bundesverfassungsgericht angerufen, um die Rechte der Eltern in Namenfragen zu klären. 1993 erlaubten die Richter den Namen „Philipp Pumuckl“, 2004 scheiterten Eltern, die ihrem Spross zwölf Namen anzwicken wollten: „Chenekwahow, Tecumseh, Migiskau, Kioma, Ernesto, Inti, Prithibi, Pathar, Chajara, Majim, Henriko und Alessandro“. In Karlsruhe bissen sie auf Granit, weil die Zahl der Namen „erheblich belästigenden Charakter für das Kind hätte“. Mehr als fünf Namen sind nicht drin.

Mehr zum Thema Beliebteste Kindernamen 2017 Verwirrung um Mohamed Mohamed - ein Name sorgt für Verwirrung in Bremen. Die GfdS weist ihn gemeinsam mit Leon an der ... mehr »

Eltern können ihrem Nachwuchs mit dem Namen also im Großen und Ganzen antun, was sie wollen, sofern er das Kindeswohl nicht beeinträchtigt, nicht „lächerlich, boshaft oder rassistisch“ und „dem Wesen nach ein Vorname“ ist. Und so gibt es Mädchen, die Capucine, Bluebell, Cinderella-Melodie oder Imperial-Purity auf ihre Schulhefte schreiben; Jungs schleifen Namen wie Royal, Dee-Jay, Courage, Despot oder Sheriff durchs Leben. Jahr für Jahr kommen neue Kreationen hinzu. Das versaut die Statistik: Auf je mehr Namen sich die Neugeborenen verteilen, desto weniger gleiche Nennungen braucht es, um sich an die Spitze zu setzen.

Die Empörung wird sich ohnehin bald legen, denn Mohammed blüht, was anderen fremdsprachigen Vornamen bereits widerfahren ist und unter dem Begriff „Chantalismus“ gefasst wird: die klangliche und schriftliche Eindeutschung, weithin bekannt geworden durch den Buchtitel „Schantall tu ma zu die Omma winken“. So wie sich Jacqueline zu Schakeline oder auch Schaklyn verformt hat, wird auch bald der kleine Moamett seiner Oma winken. Ha! So schlägt das Abendland letztlich eben doch zurück.