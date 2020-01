Mohammad Khawari (20) lebt seit September 2015 in Bremen – und fühlt sich in der Hansestadt zu Hause. (Michael Matthey)

„Eigentlich wollte ich nicht nach Europa kommen“, erzählt Mohammad Khawari. Der 20-Jährige ist einer der Geflüchteten, die im Herbst 2015 nach Deutschland gekommen sind. Und er war einer derjenigen, die in einer Sporthalle unterkamen, weil die Notunterkünfte längst aus allen Nähten platzten, Behörden und Helfer improvisieren mussten. Khawari landete in der Daniel-Jacobs-Allee im Bremer Stadtteil Borgfeld.

Jetzt, fast fünf Jahre später, blickt er auf die Zeit zurück und erzählt, wie es ihm seither in Deutschland ergangen ist. „Ich sage immer, meine beste Zeit war in der Turnhalle“, erklärt Khawari. Es klingt wie eine Verklärung angesichts der Zustände damals: kaum Privatsphäre, wenige Toiletten, karge Feldbetten. Doch Khawari sagt, was auch andere Geflüchtete aus Borgfeld schon im Interview gesagt haben: In der Turnhalle habe er Freunde gefunden. Die Zeit sei besonders gewesen, weil alle neu in Deutschland waren. Diese Zeit werde er nie vergessen.

Schwierige Reise

Nach Europa zu gehen sei die Idee seines Bruders gewesen. Der wollte den Iran mit einem Freund verlassen. Doch weil der Freund letztlich doch nicht mitkommen wollte, habe ihn sein Bruder gefragt, ob er mitgehe. Khawari ist im Iran geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen, in der Stadt Ghom, etwa 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran. Seine Eltern kommen allerdings aus Afghanistan. Das Leben für Afghanen im Iran sei nicht einfach, „man kann sagen eine Katastrophe“, erläutert Khawari. Afghanen und Iraner sprechen zwar die gleiche Sprache, aber der iranische Staat gewähre Afghanen weder eine Aufenthaltsgenehmigung, auch hätten sie keine Krankenversicherung gehabt. Selbst der Besuch einer Schule sei für Afghanen schwierig. Kurzum: Sein Geburtsland betrachtete ihn nicht als zugehörig.

Eigentlich war das Ziel der beiden Brüder England. Weil die Weiterreise aber schwierig schien, blieben sie in Deutschland, fuhren nach ihrer Ankunft in München nach Bremen, weil sie gehört hatten, dass die Menschen hier und in Städten wie Hamburg oder Berlin offener seien als in Bayern. Das Datum seiner Ankunft in Bremen kennt Khawari genau: Es sei der 7. September 2015 gewesen.

Gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Vater, der seinen Söhnen 2016 nach Deutschland folgte, lebt er nun in einer Wohnung. Seine Mutter und zwei weitere Brüder lebten noch im Iran.

Zukunft ungewiss

Seit seiner Ankunft in Bremen hat Khawari auch seinen Mittleren Schulabschluss gemacht. Was er mit seiner Zukunft anfangen soll, wusste er zunächst aber nicht so recht – und hängte daher ein Praktikum ans nächste. Er zählt auf: in der Altenpflege, bei einem Automechaniker, im Fahrradladen, beim Baumarkt, bei der Sparkasse, bei Kühne + Nagel. Beim Schreiben von Bewerbungen, bei der Suche nach den Praktikumsplätzen oder einer passenden Schule konnte sich Khawari auf ein Netzwerk an Helferinnen und Helfern verlassen.

Am Ende stellte der junge Mann fest, dass die Arbeit in einem Büro ihm mehr gefällt als in einer Werkstatt. Er fasste den Entschluss, eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich zu machen, habe aber keinen Platz bekommen. Deshalb besucht er jetzt das Schulzentrum Utbremen und macht eine schulische Berufsausbildung zum Wirtschaftsassistenten mit der Fachrichtung Informationsverarbeitung. „Besser als zu Hause zu sitzen“, sagt er. Und Spaß mache es ihm auch. Nach dem zweijährigen Lehrgang kann er zum Beispiel im Computerservice oder als Sachbearbeiter mit IT-Schwerpunkt arbeiten. Khawari kann sich auch vorstellen, noch das Abitur zu machen und zu studieren.

Als größte Herausforderung in Deutschland betrachtet der junge Mann aber nicht die Suche nach einem passenden Beruf. Auch das Lernen der deutschen Sprache sei nicht das schwierigste, sagt Mohammad Khawari. Vielmehr sei es für ihn völlig neu gewesen, dass in Deutschland Leute aus unterschiedlichen Ländern leben, mit ihren eigenen Kulturen und Traditionen. Diese Vielfalt habe er aus dem Iran nicht gekannt. „Man muss die Leute erst mal kennenlernen, um zu wissen, wie man mit ihnen umgeht“, sagt Khawari. Witze über die eigene Mutter oder über Religion? Das hatte er zuvor nicht erlebt.

Nebenjob im Weserstadion

In Bremen, sagt er, fühlt er sich rundum wohl. Wohler als in Deutschland allgemein, fügt er hinzu und lacht. „Bremen ist perfekt.“ Die Leute seien netter als anderswo. Er gehe gern zu Werder-Heimspielen ins Weserstadion, wo er einen Nebenjob hat und Würstchen grillt oder als Springer aushilft. Auf die Frage, ob er Werder-Fan sei, entgegnet er: „Ja, natürlich, wenn man in Bremen wohnt, muss!“ Die aktuelle Misere des Vereins kommentiert er so: „Ein Abstieg wäre so traurig.“

Für 2020 wünscht sich der 20-Jährige ein gesundes Jahr für sich und seine Freunde, einen guten Abschluss und einen Job zu finden. Wie er sich sein Leben in zehn Jahren vorstellt, kann er nicht sagen. „Man weiß ja nicht, was morgen ist oder nächstes Jahr“, sagt er. Ob er langfristig in Deutschland bleiben darf, ist weiterhin unklar. Er habe derzeit eine Duldung, das bedeutet, dass er aufgrund seiner Ausbildung nicht abgeschoben werden darf. Im Sommer muss er noch einmal zur Ausländerbehörde und erneut beantragen, dass er hier bleiben darf.

Zur Sache

Was wurde aus ...?

Im Herbst 2015 kamen Hunderte Geflüchtete in

Bremen in Turnhallen unter. Der WESER-KURIER hat am Beispiel der Notunterkunft in der

Sporthalle am Borgfelder Saatland versucht herauszufinden, was aus den dort einquartierten

jungen Männern geworden ist. Wie haben sie

sich in Bremen eingelebt? Dies ist der vierte Teil der Porträt-Serie.