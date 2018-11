Der Knabenchor Hannover singt am 4. Dezember in der Glocke zugunsten der Weihnachtshilfe. (Fotos: Christoph Gerlach)

Sie kommen zu Fuß oder mit dem Rad, alleine oder zu zweit und dritt, manche werden mit dem Auto gebracht. Nur wenige Gehminuten vom Neuen Rathaus entfernt residiert der Knabenchor Hannover. Geprobt wird in einer ehemaligen Schulaula, wie im Grunde jeden Sonnabend.

In dem flachen Gebäude gegenüber der Aula gibt es einen Aufenthaltsraum mit einer kleinen Küche, wo Getränke ausgeschenkt werden, über den Flur ist das Büro. Ein paar Jungs sitzen im Aufenthaltsraum an den Tischen und unterhalten sich, andere kickern nebenan. Nach und nach leeren sich die Räume, es wird hier still, während ein paar Meter weiter die Probe beginnt. Es ist eine von zwei wöchentlichen Proben à drei Stunden.

Dirigent Jörg Breiding legt seine Unterlagen auf den Notenständer. Am Flügel sitzt Michael Jäckel, Assistenz und Leiter des Nachwuchschores. Im Halbkreis verteilen sich die Sänger in der Halle, die jungen Männer belegen die oberen Reihen, die Knaben sitzen ganz vorne und an den Seiten. Die jüngsten Sänger sind neun Jahre alt, die ältesten Mitte 20. Eine gewisse Altersklasse ist nicht oder kaum vertreten: Jungen im besten Teenager-Alter und damit im Stimmbruch.

Jäckel bereitet die Jungen und Männer mit Stimm-, Atem- und Körperübungen auf die Probe vor. „Ich hätte gerne ein geflüstertes Momomomomo“, sagt er. Die Knaben und Männer flüstern „Momomomomo“. Dann möchte Jäckel ein „Moaohao“, die Münder formen „Moaohao“. Manchmal fordert er hier dazu auf, die Nachmittagsmüdigkeit abzuschütteln, und mahnt da, „nicht nachlässig zu werden“.

Das ist nur ein beinahe spielerischer Anfang, im Vergleich zu dem, was innerhalb der nächsten Stunden folgen wird, von zwei Pausen abgesehen. Die Sänger arbeiten, manchmal hält sie Jörg Breiding minutenlang an wenigen Takten fest, immer und immer wieder werden dieselben Phrasen wiederholt. Mal stimmt die Lautstärke nicht, mal hängt es an der Phrasierung, der Intonation oder der Betonung des Textes.

Passagen aus „Es ist ein Ros entsprungen“, immer und immer wieder, etwa eine Stunde lang, einstimmig, mehrstimmig, mal nur die Soprane, mal mit den Tenören, dann nur die Altstimmen. Breiding mahnt und rügt, ermuntert und lobt. Alle, selbst die Kleinsten, legen die Engelsgeduld an den Tag, die Profis von Laien scheidet, und der Dirigent sagt: „Ohne ausreichende Disziplin und Konzentration ist künstlerische Arbeit auf dem Niveau, das wir anstreben, nicht möglich.“

Der Knabenchor Hannover ist nämlich nicht irgendein Chor, der Jungen und jungen Männern vorbehalten ist, die die Freude am Singen verbindet. Das ist er auch, aber mehr: Seine Tradition reicht bis ins Jahr 1950 zurück. Mehr als 2500 Knaben und junge Männer haben ihn und die angeschlossene Singschule nach Chor-Angaben durchlaufen. Selbstbewusst stellt sich der Klangkörper auf seinen Internetseiten so vor: „Seit mehr als 65 Jahren ein Spitzenensemble seines Genres, hat der Knabenchor Hannover seinen festen Platz unter den bedeutendsten Knabenchören Europas. Über 80 Konzerttourneen führten den Chor in mehr als 45 Länder rund um den Globus. Seine Schallplatten- und CD-Veröffentlichungen sind national wie international hoch dekoriert – vom Deutschen Schallplattenpreis über den Diapason D'Or bis zum Echo Klassik.“

In wenigen Tagen wird der Knabenchor in Bremen zu Gast sein. Am Abend des 4. Dezember gestaltet er mit den Bremer Philharmonikern in der Glocke das Benefizkonzert zugunsten der Weihnachtshilfe – für den Chor durchaus ein Ereignis, sagt Jörg Breiding. „Die Glocke ist ein ganz toller Ort, und das Konzert in Bremen ist unser erstes mit einem großen Symphonieorchester“; in der Regel trete der Chor mit klein besetzten Barockorchestern auf. Zudem erscheint der Livemitschnitt auf CD, „da möchte man natürlich auch eine besonders gute Leistung abliefern“.

„Wir haben uns sehr über die Anfrage von Ingo Jander gefreut“, sagt auch Wolfram Kössler. Er kenne den Orchestermanager der Bremer Philharmoniker schon seit einigen Jahren, „und für unsere Sänger ist es toll, einmal in der Glocke aufzutreten, die wahrlich zu einem der schönsten Säle in Deutschland zählt“. Kössler, der selbst einst beim Knabenchor Hannover sang, ist sein Chor- und Konzertmanager.

Mit auf der Bühne in der Glocke stehen werden die Soprane Felix von Bonin und Jonatan Rudloff, zwölf und 13 Jahre alt. Der Chor klinge etwas matt heute, sagt Felix von Bonin entschuldigend. Solche Tage gebe es. Dass andere Jungs in ihrem Alter den Sonnabendnachmittag mit Fußball oder im Kino verbringen, ficht die beiden Sänger nicht an. „Der Chor ist mein Hobby. Es ist zwar ein sehr intensives Hobby, aber ich mag Musik, und es macht mir Spaß“, sagt Jonatan Rudolff. „Und wenn man so viel dafür tut, möchte man auch gut sein, man entwickelt selbst einen Anspruch.“

Auch die Gemeinschaft mit den anderen Sängern schätzen die beiden, das Gemeinschaftsgefühl sei intensiv, vor allem bei Auftritten. „Die Jungs sind auch alle total nett“, ergänzt Felix von Bonin. Anders als man vielleicht meinen könnte, handele es sich laut Breiding nicht nur um Söhne aus gutbürgerlichen Familien. „Wir achten darauf, dass hier jeder mitmachen kann“, sofern das Talent reicht, dazu würden Stipendien vergeben.

Die Knaben lernten im Chor mehr als singen, sagt Breiding. Sie übten beispielsweise, sich zu konzentrieren und auf eine Sache zu fokussieren. Eine Fähigkeit, die im Smartphone-Zeitalter mehr und mehr verloren zu gehen drohe. „Die Sänger lernen auch, sich zurückzunehmen“, beispielsweise wenn sie langmütig still säßen und zuhörten, wenn andere Stimmgruppen intensiv probten.

Auch Bremen nennt einen Knabenchor sein eigen. Der Knabenchor Unser Lieben Frauen wird seit einigen Monaten von Ulrich Kaiser geleitet. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich die Sänger aus Bremen und Niedersachsen an einem der nächsten Weihnachtshilfe-Konzerte beteiligten, sagt er. Ziel sei, dass sich der Chor „zum absoluten musikalischen Leuchtturm der Kirchenmusik im Knabenchorgesang in der Region“ entwickle.

Die Hannoveraner sind weitergekommen. Nach „Adeste Fidelis“ proben sie nun „Stille Nacht“, ein Knabe namens Max singt die Solostimme. Manche Worte werden im Chor gesprochen und geübt. „Ihr müsst deutlich singen“, sagt der Dirigent, „wenn ihr in Bremen mit den Philharmonikern auftretet, sonst hört man euch nicht“. Die Sänger singen deutlicher, Breiding ist zufrieden. Vor den Fenstern bleibt ein Paar stehen und lauscht.

Zur Sache

Die Weihnachtshilfe

Für das Benefizkonzert am 4. Dezember gibt es nur noch Restkarten, aber weitere Veranstaltungen zugunsten der Weihnachtshilfe sind:

