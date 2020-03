Vor dem Landgericht wurden am Freitagmorgen die Plädoyers gehalten im Prozess um einen 18-Jährigen, der in Bremerhaven einen Rentner getötet hat, weil er dessen Wagen stehlen wollte. (Ralf Michel)

Die Tat selbst ist geklärt, der Angeklagte hat sie weitgehend gestanden: Am 1. August 2019 ist in Bremerhaven ein Rentner gestorben, weil ein 18-Jähriger ihm seinen Wagen stehlen wollte. Der junge Mann folgte dem Besitzer des Wagens in dessen Haus und verlangte den Autoschlüssel. Als sich der Rentner weigerte, stieß ihn der 18-Jährige zu Boden und schlug mehrfach auf den am Boden Liegenden ein. Der Rentner erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen und starb ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen im Krankenhaus. Der Täter flüchtete mit dem Fahrzeug des Opfers, wurde aber am nächsten Tag nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei festgenommen.

Für den Staatsanwalt war dies Mord aus Habgier. Der Anklagevertreter sprach von einem brutalen und sinnlosen Vorgehen und forderte eine Strafe an der oberen Grenze dessen, was das Jugendstrafrecht zulässt: Neun Jahre und sechs Monate Gefängnis. Maximal möglich wären zehn Jahre Haft. Von einer besonderen Schwere der Tat ging der Staatsanwalt nicht aus, sonst wären bis zu 15 Jahre Haft möglich gewesen.

Mehr zum Thema Tatmotiv Habgier 18-Jähriger gesteht tödlichen Überfall Den tödlichen Überfall auf einen 76-Jährigen in Bremerhaven gesteht der 18-jährige Angeklagte. Und ... mehr »

Der Anwalt des 18-Jährigen sprach in seinem Plädoyer über die beginnende dissoziale Persönlichkeitsstörung, die eine medizinische Sachverständige seinem Mandanten attestiert hatte, sowie auf dessen Alkohol- und Drogenkonsum. Für den Verteidiger geht es in diesem Fall „nur“ um einen „Raub mit Todesfolge“. Dafür sind aus seiner Sicht sieben Jahre Haft angemessen und ausreichend. Zudem sei der 18-Jährige in einer Entziehungsanstalt unterzubringen.

Das Urteil wird um 14 Uhr verkündet.