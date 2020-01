Der Angeklagte mit seinem Verteidiger. (Ralf Michel)

Ein 18-Jähriger hat einen Rentner ins Koma geschlagen, um dessen BMW zu stehlen. Einen Monat später stirbt das Opfer. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Er könnte wegen Mordes verurteilt werden.

So lautet die Kurzform für einen Prozess, der am Freitagmorgen unter großem Medieninteresse vor dem Landgericht Bremen eröffnet wurde. Tatsächlich aber muss sich der Angeklagte noch für sechs weitere Straftaten verantworten. Zwei davon stehen im Zusammenhang mit dem führenden Mordverfahren. Der 18-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen, sein Verteidiger kündigte aber für den zweiten Verhandlungstag eine Erklärung seines Mandanten an.

Staatsanwaltschaft verliest Anklage

So gehörte der Prozessauftakt allein der Staatsanwaltschaft, das heißt der Verlesung der Anklageschrift: Am 1. August 2019 soll der Angeklagte seinem 76-jährigen Opfer in den Keller von dessen Wohnhaus in Bremerhaven gefolgt sein und von ihm die Herausgabe seines Autoschlüssels gefordert haben. Er habe den Mann zu Boden gestoßen und wiederholt kräftig auf ihn eingeschlagen, ihm dann Autoschlüssel und Handy abgenommen. Anschließend sei er mit dem Wagen davongefahren, ohne sich weiter um den lebensgefährlich verletzten Rentner zu kümmern.

Mehr zum Thema Opfer schwebt in Lebensgefahr Bremerhaven: 18-Jähriger nach brutalem Raubüberfall auf Rentner gefasst Nach einem Raubüberfall auf einen Rentner hat die Polizei in Bremerhaven den 18 Jahre alten ... mehr »

Der 76-Jährige erlitt zahlreiche Gesichtsverletzungen und Hirnblutungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, doch schon zu diesem Zeitpunkt sei klar gewesen, dass er den Angriff nicht überleben würde. Die Klinik habe keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr an dem im Koma liegenden Rentner durchgeführt, berichtete die Staatsanwaltschaft. Einen Monat später, am 31. August, starb der Mann.

Die Anklage gegen den 18-Jährigen war schon geschrieben, als das Opfer noch lebte. Deshalb war zunächst von Raub und gefährlicher Körperverletzung die Rede. Doch nach dem Tod des 76-Jährigen käme nun auch eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht, erklärte die vorsitzende Richterin.

Sechs verbundene Verfahren

In den sechs verbundenen Verfahren, die in diesem Prozess mitverhandelt werden, ging es in zwei Fällen um Unfälle und Fahrerflucht, laut Staatsanwaltschaft unmittelbar nach dem brutalen Überfall begangen. Zum einen soll der Täter beim Losfahren rückwärts gegen einen parkenden Pkw gefahren sein. Zum anderen nach halsbrecherischer Flucht mit über 100 Kilometern pro Stunde durch die Innenstadt erst mehrere andere Verkehrsteilnehmer beiseite gedrängt haben und schließlich in einer Linkskurve in einem Zaun gelandet sein. Von dort aus flüchtete er zu Fuß, wurde aber von der Polizei gefasst.

Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass der junge Mann, der keinen Führerschein besitzt, einen Wagen gestohlen hat. Schon zwei Wochen vor der Tat habe er aus einer unverschlossenen Werkstatt einen Pkw-Schlüssel entwendet und sei dann mit einem Mercedes davongefahren, der vor der Werkstatt abgestellt war.

Und auch zwei weitere Gewalttaten werden in diesem Prozess mitverhandelt: Als Jugendlicher soll der Angeklagte im März 2018 eine Frau geschubst und ihr die Handtasche entrissen haben. Im Juli 2019 schließlich soll er im Streit um ein Fahrrad einen Mann zu Boden geschlagen, auf ihn eingetreten und damit gedroht haben, ihn umzubringen, falls er die Polizei rufe. Der Prozess wird am 5. Februar um 9 Uhr fortgesetzt.

++ Der Artikel wurde um 10.50 Uhr aktualisiert. ++