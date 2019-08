Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Christian Butt)

Im Fall einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten am vergangenen Dienstag ermittelt nun die Mordkommission. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Zwischenfall auf dem Gelände eines Autohandels in der Bremer Neustadt wurden drei Menschen verletzt. Ein 35-Jähriger musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Polizisten nahmen noch am Tatort acht Beteiligte vorläufig fest, darunter zwei 30 und 36 Jahre alte Tatverdächtige. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer. Auslöser für die Tat soll eine Mieterkündigung gewesen sein, soe die Polizei. (jfj)