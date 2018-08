Eine 24-jährige Frau aus Niedersachsen muss sich seit Dienstag vor dem Bremer Landgericht verantworten. Sie hatte im Dezember vergangenen Jahres eine Bombe per Post verschickt. (Karsten Klama)

Eine 24-jährige Frau aus Niedersachsen muss sich seit diesem Dienstag wegen versuchten Mordes vor dem Bremer Landgericht verantworten. Sie soll am 9. Dezember vergangenen Jahres ein Paket aufgegeben haben, das eine dilettantisch gebaute Bombe aus Kabeln und Batterien enthielt. Das verdächtige Paket war in der Post in Schönebeck aufgefallen. Aus Sicherheitsgründen wurde das Postgebäude seinerzeit geräumt und die Autobahn A270 zwischen Bremen-St. Magnus und Vegesack-Hafen gesperrt. Das Paket wurde von Bomben-Entschärfern der Bundespolizei überprüft, die es als ungefährlich einstuften.

Die 24-Jährige hatte im Zuge der Ermittlungen zugegeben, das Paket aus persönlichen Motiven gepackt und an einen Mann aus Bremen-Nord verschickt zu haben. Die Anklage wirft ihr nun vor, den Tod mehrerer Postangestellten billigend in Kauf genommen zu haben.

Zündvorrichtung funktionierte nicht

Die 24-Jährige soll sich zum Zeitpunkt des Bombenbaus in einem Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit befunden haben. Nachdem sie das Paket bei der Post abgegeben hatte, soll sie mehrfach versucht haben, die Zündvorrichtung per Mobiltelefon auszulösen. Dass die Zündvorrichtung nicht auslöste, lag wohl daran, dasss das Mobiltelefon im Päckchen ausgeschaltet war. Das Gericht vernimmt am Dienstag die Postmitarbeiter als Zeugen. Die Angeklagte wird sich im Laufe des Prozesses ebenfalls zu den Vorwürfen äußern. Ihr droht eine mehrjährige Haftstrafe. (mic/haf)