Dieses Bild von Esther Horvath ist für den Preis nominiert. (Esther Horvath, Ungarn, für The New York Times)

Das "Eisbär und sein Junges" betitelte Bild der Fotografin Esther Horvath ist für den World Press Photo Award nominiert worden. Das Foto zeigt die kleine Eisbären-Familie in der Nähe der Mosaic-Expedition, die das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut derzeit in der Arktis durchführt. Ziel ist, mehr Wissen zum Weltklima zu sammeln.

Die Fotografin Esther Horvath wurde in Ungarn geboren. Nach einem Wirtschaftsstudium zog es sie nach New York, wo sie sich zur wissenschaftlichen Fotografin weiterbildete. Mittlerweile lebt Horvath in Bremen. Für sieben Monate begleitet sie die Wissenschaftler der Mosaic-Expedition und dokumentiert deren Forschungstätigkeiten. Ihre Werke wurden bereits in vielen namhaften Medien publiziert, etwa National Geographic, New York Times, GEO und WESER-KURIER.

Der World Press Photo Award zeichnet jährlich die besten Pressefotos aus. Neben dem Bild des Jahres werden Auszeichnungen in neun weiteren Kategorien vergeben. Das Eisbären-Bild wird in der Kategorie Umwelt geführt. Die Gewinner werden am 16. April in Amsterdam gekürt.