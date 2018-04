Symbolbild (Sarah Rauch)

Ein Motorradfahrer hat sich am Montagabend bei einem Unfall auf der A 27 schwer verletzt. An dem Unfall in Höhe Burgdamm gegen 18 Uhr war er laut Polizei allein beteiligt. Der Mann sei wohl beim Überholen auf der linken Spur ins Schleudern geraten und mit seiner Maschine gestürzt, sagte eine Sprecherin am Abend. Ein Lastwagenfahrer habe sofort reagiert und sein Fahrzeug auf der linken Fahrbahn quer gestellt. So sei die Unfallstelle gleich gesichert worden, was der Polizei die Arbeit erleichtert habe. Außerdem konnte der am Boden liegende Verletzte auf diese Weise davor bewahrt, dass andere Wagen ihn überfahren.