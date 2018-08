Mit teilweise mehr als 160 Stundenkilometer ist ein Motorradfahrer samt Beifahrer Sonntagnacht durch Bremen gerast, um einer Polizeistreife zu entkommen. Das berichtet die Polizei Bremen. Demnach wollten die Beamten die Männer im Alter von 25 und 29 Jahren in der Bürgermeister-Smidt-Straße kontrollieren. Doch statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer, machte auch an roten Ampeln nicht Halt und brachte einen Autofahrer in Bedrängnis.

Die Polizisten verfolgten die Männer in Richtung Neustadt bis nach Woltmershausen, wo sie schließlich gestellt und vorläufig festgenommen werden konnten. Dies gelang in einem Wohngebiet, in dem die beiden abgestiegen und zu Fuß weiter geflüchtet waren. Die Polizei riegelte das Gebiet zunächst ab und fand die beiden schließlich unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera.

Dabei stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Fahrer des schweren Motorrades nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (var)