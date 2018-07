Nach Unfall auf Stresemannstraße

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Motorradfahrer in Hastedt schwer verletzt

Ein Motorradfahrer kollidierte am Montagmittag in Bremen-Hastedt mit einem Auto. Dabei verletzte sich der 55-Jährige schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.