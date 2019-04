Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Motorradfahrer gegen 15.20 Uhr mit seiner Honda auf dem Autobahnzubringer Horn-Lehe in Richtung Universitätsallee, als er in einer Linkskurve mit seinem Hinterrad den Grünstreifen touchierte. Das Motorrad kippte und rutschte mitsamt Fahrer unter die Schutzplanke.

Der 23-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Durch den Verkehrsunfall kam es kurzfristig zu erheblichem Rückstau in Richtung Lilienthaler Heerstraße. (shm)