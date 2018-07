Rettungsgassen funktionieren nicht immer. Nicht jeder Autofahrer hat auf dem Schirm, dass bei einem Unfall in der Mitte zwischen zwei Fahrstreifen eine Spur freigehalten werden soll, damit die Rettungskräfte am Stau vorbeifahren können.

Auf der A27 bei Bremerhaven hat so eine Rettungsgasse jetzt funktioniert. Es gab einen Unfall mit sechs Verletzten. Aber nicht nur die Einsatzkräfte nutzten die Gasse. Auch ein Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen fuhr den freigemachten Fahrstreifen entlang, wurde dabei allerdings von der Polizei gefilmt. Da dieses Verhalten nicht legal ist, gab es für den Biker eine Geldstrafe von 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Juni, die Polizei Bremerhaven veröffentlichte das Video am Freitag. Das Video dazu gibt es hier:

(hee)