Elisabeth Motschmann gehört seit 2012 auch dem CDU-Bundesvorstand an. (Christina Kuhaupt)

Trotz des Votums des CDU-Landesvorstandes, im kommenden Jahr mit Thomas Röwekamp als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf zu gehen, bleibt die derzeitige Bremer CDU-Abgeordnete Elisabeth Motschmann bei ihrer Kandidatur. „Ich freue mich in den nächsten Wochen auf einen demokratischen Wettbewerb“, so Motsch­mann am Dienstag. Sie verweist darauf, dass der größte Stadtbezirksverband Schwachhausen und die Frauen-Union sie einstimmig nominiert haben. Motschmann: „Deshalb bleibe ich nach wie vor bei meiner Kandidatur“.

Sie kritisiert, dass sich Thomas Röwekamp, Vorsitzender der CDU-Bürgerschaftsfraktion, bis zu der Sitzung des Landesvorstandes am Montagabend nicht offiziell zu seiner Kandidatur bekannt habe. Motsch­mann: „Ich habe aus meiner Kandidatur nie ein Geheimnis gemacht.“ Vom Landesvorsitzenden Carsten Meyer-Heder erwarte sie nun, „dass er die Rahmenbedingungen für ein faires und transparentes Verfahren schafft, in dem wir Kandidaten uns der Parteibasis stellen können.“ Die Delegiertenkonferenz der Landes-CDU, bei der über die Spitzenkandidatur entschieden wird, soll im März stattfinden.