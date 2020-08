Die Schwachhauser Beiratspolitikerin Miriam Benz (links) wollte die Wachablösung an der Spitze der Frauen-Union, verfehlte die notwendige Mehrheit im Duell mit Elisabeth Motschmann aber deutlich. (Christina Kuhaupt)

Elisabeth Motschmann bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzende der Bremer Frauen-Union (FU). Die 67-Jährige setzte sich am Mittwochabend in einer Kampfabstimmung gegen die Schwachhauser Beiratspolitikerin Miriam Benz durch und meisterte damit eine wichtige Hürde für eine erneute Nominierung als CDU-Bundestagskandidatin. Auf Motschmann entfielen 57, auf Benz 35 Stimmen. Wäre Motschmann gestrauchelt, hätte dies ihr Ansehen in der Partei und damit auch ihre Chancen beschädigt, in einigen Monaten erneut für Berlin aufgestellt zu werden. Als ihr CDU-interner Rivale bei der Bundestagskandidatur gilt Bürgerschaftsfraktionschef Thomas Röwekamp, der sich allerdings noch nicht erklärt hat.

In ihrer Bewerbungsrede grenzte sich Miriam Benz als Herausforderin recht forsch von der Amtsinhaberin ab. Die 31-jährige Rechtsanwältin forderte einen Richtungswechsel in der Frauen-Union, vor allem aber eine stärkere politische Profilierung der FU. Der Verband sei in der programmatischen Debatte innerhalb der Bremer CDU zuletzt kaum in Erscheinung getreten, stattdessen habe man bei FU-Versammlungen „viel über Berliner Schnittchenpartys erfahren“, sagte Miriam Benz in Richtung der amtierenden Bundestagsabgeordneten Motschmann – ein heftiger Seitenhieb, der für einiges Geraune in den Reihen sorgte.

Mehr zum Thema Kampfabstimmung bei Frauen-Union Motschmanns Hausmacht in Bremen bröckelt Mitten in ihrem Werben um eine erneute Bundestagskandidatur wird die Bremer CDU-Abgeordnete ... mehr »

Elisabeth Motschmann ließ sich nichts anmerken. In der Begründung ihrer Kandidatur erhob sie den Anspruch, generationsübergreifend die Anliegen von Frauen kompetent vertreten zu können. Parteiintern müsse es darum gehen, den Anteil von Frauen an Ämtern und Mandaten zu erhöhen. Wenn der Prozentsatz weiblicher Abgeordneter in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zuletzt eher sank, dann sei das eine Entwicklung, die man nicht hinnehmen dürfe. Der Bremer Regierungs­koalition bescheinigte Motschmann, eine Anti-Frauen-Politik zu betreiben. Mängel in der schulischen Betreuung und im Kita-Bereich hätten dazu geführt, dass Frauen durch die Corona-Krise wieder in überkommene familiäre Rollen gedrängt worden seien.

Quotierten Liste zur Bürgerschaftswahl 2023

CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder hatte in seinem Grußwort den Wunsch formuliert, dass „Frauen-Power in der Partei sichtbarer wird“. Erste Schritte in dieser Richtung seien bereits gemacht. So sei für ihn klar: Zur Bürgerschaftswahl 2023 treten die Christdemokraten mit einer quotierten Liste an. Dem Senat warf Meyer-Heder vor, bei der Frauenförderung auf Ankündigungen keine Taten folgen zu lassen. Weibliche Arbeitnehmer hätten in Bremen im Bundesvergleich die niedrigste Erwerbsquote, dafür aber den höchsten Anteil an der Gruppe der Arbeitslosen.

Die frühere Bremer Frauenbeauftragte Ulrike Hauffe griff diesen Gedanken auf. Dass Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer, liege an der geringeren weiblichen Repräsentanz in gut bezahlten Berufsfeldern. Daran müsse sich etwas ändern. Hauffe rief die CDU-Frauen zudem auf, Themen zu besetzen. „Und damit meine ich nicht: Frauenpolitik. Ich meine alle politischen Themen, denn alle haben gleichstellungspolitische Bezüge.“