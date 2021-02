Elisabeth Motschmann. (via www.imago-images.de)

Bei der Bremer CDU ist der Weg frei für eine Bundestagskandidatur ihres Bürgerschaftsfraktionsvorsitzenden Thomas Röwekamp. Die bisherige Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann hat schriftlich ihren Verzicht auf eine erneute Bewerbung erklärt.

In einem Brief an den CDU-Landesvorsitzenden Carsten Meyer-Heder schreibt sie, sie erlebe, „wie die Kampfkandidatur zwischen Thomas Röwekamp und mir die Partei spaltet“. Das tue der Bremer CDU nicht gut, „denn Wahlen können wir nur geschlossen gewinnen“. Ihr Mandat werde sie „gewissenhaft und mit gewohntem Einsatz“ bis zum Ende der Wahlperiode im Herbst ausüben.