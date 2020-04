Umfangreiche Hygienemaßnahmen bei Sauber in Horn-Lehe: Ein Mitarbeiter der Waschanlage desinfiziert sämtliche Vorrichtungen, die von den Kunden angefasst werden. (Christina Kuhaupt)

Knapp zwei Wochen stand vor verschlossener Tür, wer bei Mr. Wash an der Stresemannstraße sein Auto waschen wollte. Doch seit Freitag hat die Waschstraße wieder geöffnet, nur die Innenreinigung und das Handwax bleiben vorerst geschlossen. So lange habe es gedauert, um in Zeiten der Corona-Pandemie umfangreiche Schutzmaßnahmen für Personal und Kunden einzuführen, teilt die Firmenleitung mit. Schon seit Beginn vergangener Woche sind die Imo-Autowaschbetriebe in Oslebshausen und der Neustadt wieder in Betrieb. Gar nicht erst zugemacht hatte dagegen die Sauber-Waschstraße in Horn-Lehe.

Wie bei der Konkurrenz, so ist auch bei Sauber nur jeder zweite Saugplatz geöffnet. „Die anderen Plätze haben wir mit Flatterband abgetrennt“, sagt Geschäftsführer Jan Kollert. So sollen die Kunden sich nicht zu nahe kommen. Zudem werden ebenfalls wie in den anderen Autowaschstraßen die Staubsauger und Druckluftpistolen regelmäßig desinfiziert. Auf die Mattenreiniger müssen die Kunden vorerst verzichten, sie sind mit Klarsichtfolie drapiert.

Vorübergehende Betriebsschließung war niemals angedacht

Eine vorübergehende Betriebsschließung kam für Kollert nicht in Betracht. „Wir können uns nicht erlauben, den Laden zuzumachen, wenn es noch läuft“, sagt der 26-Jährige. Zwar sei die Waschstraße zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen deutlich weniger angesteuert worden als sonst üblich. Doch das Minus sei für den Betrieb mit seinen zehn Beschäftigten „noch aushaltbar“ gewesen. Anders als Mr. Wash oder Imo gehört Sauber keiner Autowaschstraßen-Kette an, den Betrieb gibt es seit zehn Jahren nur in Bremen.

In Corona-Zeiten haben Betreiber von Autowaschanlagen einen gewissen Spielraum, wenn es um die Frage geht, ob der Betrieb noch guten Gewissens aufrechterhalten werden kann oder nicht. „Autowaschanlagen sind als Dienstleister zu qualifizieren“, heißt es vonseiten der Innenbehörde. An sich dürfen Dienstleister und Handwerker ihre Leistungen nur beim Kunden anbieten. Kann der Dienstleister jedoch gewährleisten, dass es in seinen Räumlichkeiten zu keinen Menschenansammlungen kommt, ist der Betrieb weiterhin erlaubt. „Wir gehören zur Dienstleistungsbranche“, sagt Kollert. „Man kann sich selber überlegen, wie man die Vorgaben umsetzt.“

Allerhand Vorkehrungen hat Mr. Wash in seinen bundesweit mehr als 30 Anlagen getroffen. Tankstellen und Waschstraßenkassen sind während der selbst verordneten Auszeit mit dickwandigen Acrylglasscheiben versehen worden. Wer nicht hinter solchen Scheiben arbeiten kann, muss laut Firmenleitung einen Visierschutz tragen. Für die Kunden stehen nach Angabe von Mr. Wash ausreichend Einweghandschuhe zur Verfügung, alle Objekte in ihrem Zugriffsbereich würden fortlaufend desinfiziert.

Noch darüber hinaus geht die Mr.-Wash-Anlage an der Stresemannstraße. „Bei mehr als zwei Leuten im Auto schicken wir den dritten oder vierten Insassen raus“, sagt Niederlassungsleiter Mikel Riemann. „Da muss man dann eben solange einen Kaffee trinken.“ Die Innenreinigung war bereits seit dem 19. März geschlossen, bundesweit folgten die Waschstraßen am 23. März.

Nicht ganz auf dem Laufenden ist die Imo-Website. In Sachen Coronavirus heißt es unter dem Datum des 18. März, auf Empfehlung von Bundesregierung und Ländern seien die Autowaschstraßen „bis auf weiteres“ geschlossen. Wie allerdings Mitarbeiter beider Bremer Filialen bestätigten, läuft der Betrieb unter Beachtung ähnlicher Hygieneregeln wie bei der Konkurrenz längst wieder.