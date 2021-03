Arnold Wachtendorf ist der Besitzer der "Loretta" an der Schlachte. (Frank Thomas Koch)

Nein, tief liegt die untere Kante des Kiels nicht im Wasser. Das Schiff „MS Loretta“, das seit Kurzem an der Schlachte in Bremen festgemacht hat, ist ein Flachbodenschiff. Der Reeder und sein Team wollen einen etwas anderen Tiefgang anbieten: Musikalische Tiefe mit einem alternativen Programm. Dazu ein kulturelles Angebot mit Lesungen, Performance oder Theater. Los geht es aber vorerst allein mit einem Kaffeestand an Deck, mit Heißgetränken und Gebäck zum Mitnehmen.

Vor ein paar Tagen hat das 30 Meter lange Schiff an der Schlachte kurz vor der Bürgermeister-Smidt-Brücke gegenüber der Weserburg am Anleger 4A festgemacht. In den vergangenen fünf Jahren lag die „MS Loretta“ im Celler Hafen vor Anker. Mehr als 150 Konzerte sind dort auf dem Schiff gespielt worden. Die Bühne auf dem Wasser entwickelte sich zu einem Anlaufpunkt für Bands und Musikliebhaber. Da Besitzer Arnold Wachtendorf sich beruflich veränderte und seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Bremen verlegte, fuhr auch das Clubschiff in die Hansestadt. „Wir haben uns im Prinzip bei der Stadt beworben und einen super Liegeplatz bekommen“, sagt Wachtendorf. Er betreibt das Schiff zusammen mit Myriam Meißner, die die Musiker und Bands bucht und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Mit der Stadt, dem Schlachte-Marketing und Bremenports habe es eine gute Kommunikation gegeben, versichern die Schiffsbetreiber.

Von Jazz und Noise über Krautrock und Elektro-Pop bis zu Psychedelic Post-Punk

„Auf das Boot passen 80 Personen, zugelassen sind bis zu 120 Gäste“, sagt Meißner. Dann sei es unter Deck aber alles sehr dicht beieinander. Wenn die Menschen hautnah und direkt an der Bühne stehen, wenn Schweiß von der Decke tropfe, dann sei das „richtiger Rock 'n' Roll“, sagt Meißner. Zu hören ist aus den Boxen der „MS Loretta“ keine Mainstream-Musik. „Die gibt es überall anders genügend zu hören. Wir schwimmen musikalisch gegen den Strom“, sagt Meißner. „Bei uns gibt es Musik, die wir selbst hören“, sagt Wachtendorf, der bereits von 1992 bis 2005 in Bremen lebte. Dazu gehören beispielsweise keine Coverbands, denn nichts schlage die Originalversionen. Gemeint sei damit das banale Nachspielen von Songs, Interpretationen seien hingegen meist neue, eigene Stücke. Die Stilrichtung sei breit gefächert: Von Jazz und Noise über Krautrock und Elektro-Pop bis hin zu Psychedelic Post-Punk. Mit ersten Konzerten auf dem Schiff rechnen die Organisatoren aber frühestens im Herbst, wenn es die Corona-Pandemie zulässt. „Wir wollten bereits im Sommer 2020 starten, seitdem verlegen wir die Konzerte immer weiter nach hinten“, sagt Meißner.

Fit gemacht haben Wachtendorf und sein Team die „MS Loretta“ im Hohentorshafen in der Bootswerft Maleika. „Wir haben das Schiff dort für Bremen etwas aufgehübscht“, sagt der Reeder. Auch am Anleger an der Schlachte wird sich an dem Schiff noch etwas tun. Zum Beispiel werde gerade an einem Kaffeestand gebaut, der dann an Deck stehen soll.

Verändert hat sich an dem mehr als 100 Jahre alten Wasserfahrzeug einiges. So hat das Schiff laut den Betreibern bereits Familien ernährt, wilde und zahme Gewässer befahren, den Bauch randvoll mit Gütern oder Passagieren gehabt, Stahlgewitter und militärischen Tritt erduldet sowie gute und schlechte Zeiten erlebt. Im Jahr 1913 als Frachtschiff für Binnengewässer und den küstennahen Bereich gebaut, soll das Schiff mit Heimathafen Hamburg gleich im Kriegsgetümmel der Jahre 1914 bis 1918 gelandet sein. Wann es nach Kiel kam, ist ungewiss. In den 1980er-Jahren sollen vermögende hanseatische Kaufleute das Schiff gekauft, auf den Namen „Cäcilie“ getauft und zum Lustschiff gemacht haben. In Kiel soll die „Cäcilie“ lange als zivilisiertes Clubschiff unterwegs gewesen sein. Im Frühjahr 2015 erhielt Wachtendorf vom Vorbesitzer und seiner Crew den Titel Reeder – und stach Ende April 2015 in Kiel in See, oder genauer gesagt, in den Kanal gen Südwesten. Seit dem 1. Mai 2015 lag das Schiff als „MS Loretta“ im Celler Hafen.