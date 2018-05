Bremen. Am Pfingstmontag sind die Mühlen in der Stadt und der Region wieder für Besucher geöffnet. Bereits zum 25. Mal veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung den Deutschen Mühlentag, der immer am zweiten Pfingsttag stattfindet. Bundesweit können rund 1100 Mühlen besichtigt werden. In Bremen stehen Besuchern die Mühle Am Wall sowie die Windmühle in Oberneuland offen. Im Umland nehmen etwa 30 Gemeinden oder Vereine an der Veranstaltung teil.

Die Mühle Am Wall kann Pfingstmontag zwischen 11 Uhr und 17 Uhr erkundet werden. Bei Bedarf werden auch Führungen durch den sogenannten "fünfstöckigen Galerieholländer" angeboten. Wenn der Wind günstig steht, wird Interessierten außerdem gezeigt, wie früher dort geschrotet wurde. Der Eintritt am Pfingstmontag ist kostenfrei.

Das Focke Museum nutzt die Mühle in Oberneuland als Außenstelle und zeigt dort die Dauerausstellung "Vom Korn zum Brot". Die 1848 erbaute Windmühle ist voll funktionsfähig und wird bei windigem Wetter regelmäßig in Betrieb gesetzt. Am Pfingstmontag ist der "dreistöckige Galerieholländer" und die Ausstellung zwischen 11 Uhr und 16 Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen.

Auch in der Näheren Umgebung von Bremen öffnen die Mühlen ihre Türen. In Stuhr können Besucher die Klostermühle Heiligenrode sowie die Mühlenscheune besuchen. Zwischen 11 Uhr und 18 Uhr werden rund um die historische Wassermühle auch zahlreiche andere Attraktionen geboten, wie Live-Musik oder ein Programm für Kinder. Um 10 startet der Tag bereits mit einem plattdeutschen Gottesdienst.

Mit der Windmühle Aschwarden und der Wassermühle Meyenburg sind in Schwanewede gleich zwei Mühlen geöffnet. Im Ortsteil Aschwarden findet der Mühlentag an beiden Pfingsttagen statt. Neben der Besichtigung des über 150 Jahre alten "Galerieholländers" können Besucher auch alte Waagen und Gewichte bestaunen. In Meyenburg beginnt der Mühlentag mit einem Gottesdienst um 10 Uhr. Neben Führungen durch die Mühle können auch alte landwirtschaftliche Geräte besichtigt werden.

In diesem Jahr wird die Auftaktveranstaltung zum Deutschen Mühlentag von der Mühlenvereinigung Niedersachsen-Bremen e.V. organisiert. Die zentralen Feierlichkeiten finden in der Lechtinger Mühle in der Gemeinde Wallenhorst im Osnabrücker Land statt.

Online-Hinweis: https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-kultur_artikel,-alle-veranstaltungen-zum-muehlentag-rund-um-bremen-im-ueberblick-_arid,1730090.html