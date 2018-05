Illegale Abfallhalde in Kleingärten

Müll kommt nur bei Gefahr weg

Karin Mörtel

Seit Wochen weitet sich eine illegale Müllhalde auf einem Parkplatz von Kleingärtnern in der Neustadt aus. Doch die Stadt greift nur ein, wenn Leib und Leben in Gefahr ist. Was das bedeutet.