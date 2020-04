Bremer müssen ab Montag die Tonnen eine Stunde früher an die Straße stellen. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Die Müllabfuhr kommt ab Montag, 27. April, etwas früher. Die Teams der Abfallentsorgung sind dann ab 6 Uhr morgens unterwegs und damit eine Stunde eher als üblich. Diese Änderungen seien wegen der Corona-Krise notwendig, teilt die Bremer Stadtreinigung mit. Die zeitliche Umstellung bei der Müllabfuhr erfolge, um die Schichtwechsel kontaktloser zu ermöglichen. Die Bremer werden in diesem Zusammenhang darum gebeten, die Tonnen entsprechend früher an die Straße zu stellen. Um die Abfuhr zu erleichtern, sollten die Tonnen möglichst zugänglich an die Straße gestellt werden.

Um Abstands- und Hygieneregeln umzusetzen, sowie Einlasskontrollen durchzuführen, hat die Stadtreinigung Mitarbeiter von kleineren Stationen zusammengezogen. So soll auf insgesamt neun Recycling-Stationen der Betrieb dauerhaft aufrecht erhalten werden. Geöffnet sind folgende Stationen: Blockland, Blumenthal, Borgfeld, Burglesum, Hohentor, Hulsberg, Kirchhuchting, Oberneuland und Obervieland.

Die Abgabe kleiner Elektrogeräte auf den Recycling-Stationen und an den 79 Containerplätzen im Stadtgebiet sei wieder wie gewohnt möglich. Termine wie die Repair-Cafés sowie Veranstaltungen wie die „Tour de Müll“ sind bis auf Weiteres abgesagt.