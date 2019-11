Möchte das Personal der Bremer Polizei aufstocken: Innensenator Ulrich Mäurer. (Frank Thomas Koch)

Der Applaus für Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bei der Sitzung des Gröpelinger Beirats am Mittwochabend im Nachbarschaftshaus zeigte es: Die Anfang des Jahres von seinem Ressort gestartete Sicherheitspartnerschaft Gröpelingen kommt bei den Bürgern prinzipiell gut an. Viele Gröpelinger wissen es zu schätzen, dass nun gezielt und mit gebündelten Kräften gegen Müll, Drogenhandel und -konsum an bestimmten Orten, gegen dunkle Ecken oder auch die Zweckentfremdung von Kinderspielplätzen im Stadtteil vorgegangen werden soll und wird. Manche Beobachter monieren allerdings, dass immer noch hier und da Müll herumliegt. Andere wünschen sich, dass die Aktivitäten für mehr Ordnung und Sauberkeit über Gröpelingens Zentrum hinaus bis nach Oslebshausen ausgedehnt würden.

"Der Müll beschäftigt uns weiter. Es ist uns völlig klar, dass das eine dauerhafte Aufgabe ist. Wir müssen nachhaltig daran arbeiten, ein einmaliges Ereignis hilft hier nicht weiter“, sagt dazu Mäurer und betont, dass es bis zum jetzigen Stand ein langer Weg war. Schließlich habe Bremen nach dem Trend zur Privatisierung zu Zeiten der Großen Koalition erst seit einem Jahr wieder eine eigene Stadtreinigung: „Und die Aktivitäten seitdem sprechen Bände. Wenn wir das in den vergangenen Jahren gehabt hätten, sähe es hier heute anders aus. 2018 war außerdem das erste Mal nach Ende des Zweiten Weltkriegs, dass wir in Bremen wieder einen städtischen Ordnungsdienst haben.“

Was auch der Senator sieht: Polizei, Verkehrsüberwachung und Ordnungsdienst haben bislang noch viel zu wenig Personal. Mit aktuell vier Kräften im Bremer Westen ist es nicht möglich, den Ordnungsdienst – wie von etlichen Anwohnern gefordert – auch nachts einzusetzen, um zum Beispiel Müllsündern auf die Schliche zu kommen. Perspektivisch wolle er mehr Kräfte auf die Straße bringen, sagt Mäurer. Seine Zielzahl für Personal der Bremer Polizei lautet 2900, statt aktuell 25 peilt er außerdem die Zahl von 100 Verkehrsüberwachern an.