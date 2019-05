Jede Menge Müll, wo er nicht hingehört:(v.li.) Gerda Schüller (Ordnungsdienst), Sabine Jäkel (Stadtreinigung) und Ronald Gewiss (Ordnungsdienst) bei einem Rundgang in Gröpelingen im Februar dieses Jahres. (Christina Kuhaupt)

Bei einer behördenübergreifenden Aktion gegen überbelegte Mietshäuser haben Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen in Gröpelingen diverse Verstöße und teils verwahrloste Wohnverhältnisse festgestellt. Die Eigentümer der kontrollierten Gebäude werden hierfür nun zur Rechenschaft gezogen.

Grundlage für die Durchsuchung waren laut Innenbehörde konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Bewohner der drei Häuser erheblichen Wohnraummängeln wie beispielsweise Schimmel und fehlende oder defekte sanitäre Anlagen sowie unzureichendem Brandschutz ausgesetzt waren. Das Bremische Wohnungsaufsichtsgesetz, das zum Schutz für Bewohner Mindeststandards für Wohnräume vorgibt, ermöglicht derartige Kontrollen.

Einsatzkräfte wurden fündig

Tatsächlich wurden die Einsatzkräfte, die ab etwa 6.30 Uhr an den Türen der drei Altbremer Häuser klopften, in vielerlei Hinsicht fündig: Außer Baumängeln stellten die Fachleute Manipulationen an einem Gaszähler, Stromklau, Urkundenfälschung, unangemeldete beziehungsweise fehlende Mülltonnen und vollgestellte Rettungswege fest, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Innen- und Baubehörde. Eine Wohnung war demnach so verschmutzt, dass eine Meldung ans Jugendamt erfolgte.

„Die Zustände in einigen der Wohnungen und Zimmer sind unhaltbar", bilanziert Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Kontrolle. In einer der Wohnungen müssten die Bewohnerinnen und Bewohner ohne Warmwasser und Heizung auskommen. In einer anderen Wohnung seien Teile der Decke eines Zimmers schwarz vor Schimmel. “Wir dürfen und werden nicht zulassen, dass Menschen in Bremen unter solch unwürdigen Bedingungen leben müssen.“

Gleich in mehreren Fällen gehen die Behörden jetzt dem Verdacht auf Leistungsbetrug nach. Außerdem wurden Personen in den Häusern angetroffen, die dort nicht gemeldet sind. Im Gegenzug scheinen sich Bewohner, die an diesen Adressen gemeldet sind, dort schon länger nicht mehr aufzuhalten.

Die Eigentümer müssen die Mängel nun in einer vorgegebenen Frist beheben. „Durch die heutige Aktion soll auch eine weitere Abwärtsspirale für das Quartier verhindert werden", betont hierzu Bausenator Joachim Lohse (Grüne). "Wir wollen zudem ein klares Signal an diejenigen senden, die in Bremen Profit aus ausbeuterischen Mietverhältnissen ziehen wollen."

Überprüfung der drei Häuser erfolgte durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, der Bauordnung, der Polizei und der Feuerwehr. Beteiligt waren zudem das Jobcenter, der Energieversorger, die Bremer Stadtreinigung und das Amt für soziale Dienste. Per Rufbereitschaft einbezogen waren im Hintergrund laut Innenbehörde auch die Zentrale Fachstelle Wohnen, das Gesundheits- sowie das Bildungsressort.

Viele weitere Einsätze

Die Aktion war eingebettet in eine Vielzahl anderer Einsätze in Gröpelingen, die das Wohnumfeld in einigen Quartieren verbessern sollen. Entscheidende Bedeutung kam dabei laut Innenbehörde dem Ordnungsdienst zu, der im vergangenen Jahr seine Arbeit aufgenommen hat. Seit Anfang 2019 führt der Ordnungsdienst gemeinsam mit der Stadtreinigung umfangreiche Maßnahmen und Aktionen durch, um illegal abgelegten Müll auf den Straßen und in den Grünanlagen zu reduzieren. Dabei werden nicht nur regelmäßig vollgestopfte Säcke mit Unrat entsorgt, sondern auch nach den Ursachen geforscht und, wenn möglich, abgestellt.

Im Zuge dieser Maßnahmen gerieten die drei jetzt überprüften Häuser besonders in den Fokus des Ordnungsdienstes. Das Ordnungsamt überprüfte daraufhin in den vergangenen Wochen die Meldedaten der Bewohner dieser Häuser und trug zusammen mit anderen Behörden weitere Anhaltspunkte zusammen, die darauf schließen ließen, dass die Objekte überbelegt sein könnten beziehungsweise erhebliche Baumängel aufweisen.